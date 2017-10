Weg met die negativiteit

Vroeger hadden mijn vriendinnen en ik een nogal cynische hobby: hate-following. Op Instagram vrouwen volgen die #lovemylife #coolgirl #fitgirl bezigen, de meest afgezaagde -en steevast verkeerd gespelde- quotes posten, en die je stiekem een beetje haatte. Onze appgroep was een verzameling van screenshots en sarcastische opmerkingen. Lachen. Maar op een gegeven moment ging het tegenstaan. Negativiteit is voor niemand leuk. Inmiddels is mijn tijdlijn een verzameling van vrolijkmakende accounts en lief commentaar. Het klinkt zoet, maar geloof me: I’ve never felt better.

“Hoi Zara, HOU EENS OP om deze meisjes zo uit te hongeren. En HOU EENS OP met suggereren dat dit de standaard is. PLEASE RETWEET”, tweette een man bij een screenshot van de Zara online shop. Met ‘dit’ doelde hij op de vrouwen op de foto. Specifieker: hun lichaam. In plaats van sarcastische opmerkingen volgden boze reacties in onze appgroep. Ja, de tweet was gestuurd door een man, maar uitleggen wat dáár allemaal mis mee is, is de inkt niet waard. De instemmende reacties van andere vrouwen is dat echter wél. “Dat zijn geen vrouwen meer, dat zijn kleerhangers”, “vreselijk gewoon, wat walgelijk”, “kletterend geraamte”, “wandelend skelet” en, jawel, “reclame voor de dodenherdenking”. Pardon? Zangeres Roxeanne Hazes deelde deze week een bikinifoto. Een vrouw reageerde met “Dit is toch geen gezicht!! Ik ga niet in bikini, maar zou jij ook beter niet kunnen doen!!!!”, een ander schreef “Dikke reet!” Hazes kreeg positieve bijval.

Waarom vinden vrouwen het nodig om geslachtsgenoten online af te katten op hun uiterlijk? En, opvallender nog, waarom mag ‘dikke reet’ niet en is ‘gratenpakhuis’ geen enkel probleem? “Suggereren dat slanke vrouwen uitgehongerd zijn, wat kansloos”, appt een vriendinnetje. Dit is niet de eerste keer dat we het hierover hebben. “Ik heb maat 34 en bezit gewoon borsten en billen, hoor.” Wij allemaal, dus de preach-emoji’s vliegen over het scherm. Dat zeepmerk met hun ‘echte vrouwen hebben rondingen’-boodschap heeft niet echt geholpen. “Alsof je alleen een echte vrouw bent met maat 42!” Juist. Het feminisme is populairder dan ooit. Van Emma Watson tot Beyoncé. En van de roep om equal pay tot meer vrouwen op tv. Maar toch komt de meeste kritiek óp vrouwen, zo lijkt, ván vrouwen. “Bij mij op de ZuidAs is het precies hetzelfde!”, beaamt een vriendin. “Zo jammer.” En vooral: zo onnodig. Natuurlijk, mannen die je reduceren tot ‘fapfapfap’ en ‘ik zou haar doen’ zijn walgelijk, maar mannen heb ik op dat gebied allang opgegeven. Mijn sisters echter niet.

Gelukkig is er een plekje op Instagram waar het niet uitmaakt wat voor figuur je hebt. Het is altijd goed, nee, a-may-zing! Vijf minuten scrollen door de Body Positivity Movement en het vertrouwen in de solidariteit van vrouwen is weer helemaal terug. Dus post je favoriete zangeres, presentatrice of model een foto van haar lichaam, die je niet mooi vindt: Zoek op #bopo, #bopowarrior of #bodyposi, verlies je in een heerlijke, positieve wereld van putjes en bultjes, en besef je dat niemand, echt niemand, zit te wachten op je negatieve commentaar.