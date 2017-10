Minder, minder, minder

“Iedereen vraagt de hele tijd of ik mee wil naar de Zara”, verzucht een goede vriendin ineens. We drinken rode wijn, eten eggs florentine en genieten van de Indian Summer. Mijn andere vriendin en ik kijken elkaar niet-begrijpend aan. Iedereen? De hele tijd? De Zara? “Ja, de Zara. Gisteren ook al. Zo irritant.” Hmm. Elke zondagmiddag gaan we uitgebreid brunchen en daarna even de stad in. “Ik heb besloten om mijn geld niet meer aan nieuwe kleding te besteden, maar alleen nog aan ervaringen”, legt ze uit. “Maar vorige week heb ik toch weer iets gekocht.” Een donkerblauwe coltrui met parels; ik liet een prachtig jurkje in het rek hangen. Met moeite.

Vol ongeloof las ik later in De Standaard wat H&M met onverkochte kleding doet. De kledingketen heeft sinds 2013 ruim zestig ton verbrand. “Duizenden kledingstukken waar niets mis mee was en vaak nog met het originele prijskaartje.” Bizar! Toen ik vervolgens op Facebook een artikel zag met de veelbelovende titel ‘Laura (31) kocht een jaar lang he-le-maal geen kleding bij de Zara en dit is wat er gebeurde’, was ook ik om: tijd om te minderen.

Dankzij een profiel in New York Magazine ken ik The Minimalists. Joshua en Ryan, beiden midden-dertig, hadden alles: een corporate baan, een salaris met vijf nullen, een luxe auto en een nog luxer appartement. Ze gooiden bijna al hun spullen weg en zijn nu ‘so much happier, so much calmer, so much nicer’. De jongens sporen met hun sociale media, drie boeken, zeven tours, podcast (zes miljoen maandelijkse downloads) en Netflix-documentaire ‘Minimalism: a documentary about the important things’ zo’n twintig miljoen volgers aan. Ja, voor minimalistische mensen hebben ze verdacht veel te verkopen, maar dat terzijde. Zij zetten me aan het denken: Voegt elk kledingstuk echt waarde toe aan mijn leven, heeft het een doel? En hoe zou mijn leven verbeteren als ik minder zou hebben of kopen? Meer tijd, meer geld en meer vrijheid. Zeker als ik vanaf november The Minimalism Game zou doen. “Kies een maand, en gooi op de eerste dag één ding weg, op de tweede dag twee dingen, enzovoort”, luidt het devies. Heftig! In een interview zegt Joshua, die bijna elke dag dezelfde shirt/jeans/schoenen-combinatie draagt, ‘s ochtends binnen drie minuten klaar te zijn. Het resultaat: Geen dagelijkse stress en dus meer tijd voor echt belangrijke zaken. Heerlijk. Minderen gaat namelijk niet alleen over kleding of spullen. The Minimalists snijden vragen aan over persoonlijke identiteit, over betekenis vinden in deze soms verwarrende tijden en over het kopen van dingen omdat we andere manieren missen om ons succes te meten.

“A conversation with a friend costs nothing, and can be the most meaningful thing you'll do today”, tippen de jongens hun volgers. En inderdaad, een paar dagen na onze zondagse brunch appt mijn vriendin: “Heel veel dank voor die laatste zomerdag op het terras lieverds. Was heerlijk! Kus”. Ik zie mezelf niet op dag dertig, dertig kledingstukken weggooien, maar we zijn op de goede weg.