Wanneer hoor ik eens iets goeds over Vindicat?

Ik snak zo naar goed nieuws over studentenverenigingen. Dat ze bingo-avonden in bejaardentehuizen organiseren. Geld ophalen voor asiels. Of gewoon: niet seksistisch en onbeschoft gedrag vergoelijken. Dat blijkt anno 2017 nog steeds teveel gevraagd.

Het ging in mijn cirkels viral: het bericht dat de hoogopgeleide huftertjes van de Groningse studentenvereniging Vindicat een sushi-restaurant hadden gesloopt. WC-deuren ingetrapt, de gordijnen van de rails getrokken en het personeel afgezeken. Bronwebsite Sikkom had zich uitgeleefd in de details. Mijn kwade typvingertjes jeukten al om die jongens met zilveren lepel in de mond, in deze situatie: zilveren eetstokjes, eens een goede burn te geven. Wasabi-hitte kwaadheid, dat is wat ik voelde. Zowel Vindicat als het restaurant ontkende de ernst van de situatie, misschien had Sikkom aangedikt, of hadden zijn bronnen overdreven, maar het restaurant beaamde wel dat er politie aan te pas moest komen door het geluidsoverlast van de pakweg 200 leden. Vriendelijk vragen of het wat zachter kon, was blijkbaar niet genoeg.

Vorige week opende de roeivereniging van Vindicat al smaakvol het nieuwe academische jaar door een sletbokaal uit te reiken aan het meisje dat zich in hun ogen het meest had uitgeleefd tussen de lakens. Ook werden de gefantaseerde seksuele escapades van de studentes beschreven in het blaadje. Restaurant in puin of niet, het moge duidelijk zijn dat Vindicat weinig heeft geleerd van de ophef die er ontstond rondom de bangalijst die ze vorig jaar publiceerden.

Vreemd genoeg zei Vindicat niet te weten wie het laakbare artikel had geschreven. De redactie is volgens hen anoniem. Dat is natuurlijk onzin. De organisatie houdt de hitsige mannetjes overduidelijk de hand boven het hoofd. En zij zijn niet de enigen. Vooralsnog behoudt Vindicat de subsidie van 33.315 euro die ze voor hun bestuurders krijgen. Universiteit Groningen wil wel dat ze 'een actieplan schrijven.' Erg diepgravend klinkt het niet. Het zou een klokkenluider sieren de contactgegevens bekend te maken van de redactie à la de bangalijst.

De leden van de roeivereniging hebben inmiddels een reprimande gekregen: ze mogen een jaar lang niet op de Vindicat-feestjes komen. Wat een straf! Gelukkig zijn er in Groningen genoeg kroegen en sushirestauranten waar ze hun verdriet kunnen verdrinken en zich afreageren.