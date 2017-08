Huseyin Sayilgan: landverrader

Vadsig is ‘ie. Je zou het welvaartsvet kunnen noemen maar waarschijnlijk is het gewoon te veel olijfolie. Te vet Turks eten. Slecht Nederlands spreekt hij; even zijn naam googlen en je kunt ‘m in diverse programma’s horen praten. Nederlands schrijven doet hij nog slechter. Dat is slechts een kwestie van de Metro-Facebookpagina erbij pakken en bij de comments onder mijn laatste vlog kijken

Geobsedeerd is hij. Met Turk-zijn en Ebru’bashen. Met NSB’er spelen. Met zijn gelijk halen. Het is duidelijk dat deze man geen betaalde baan bij een Nederlands bedrijf heeft. Hij zal wel “ondernemer” zijn. Zoiets als een journalist, een ZZP’er. Maar dan anders, ondernemer – op chique.

De man laat mij koud.

Standaard gastarbeidersproduct dat het niet gered heeft in de Nederlandse maatschappij en niet verder is gekomen dan ‘zijn eigen mensen’ helpen om ook niet verder te komen. Zo’n geval dat integratie verwart met landverraden en ondertussen vasthoudt aan zijn Nederlandse paspoort als ware het de Koh-i-noor diamant uit de Britste kroon.

Zo’n loser dus.

De enige reden waarom ik hier woorden aan hem vuilmaak, een column aan hem wijd (volgens mij zelfs de tweede) is omdat Nederland de NSB’ers onder ons moet kennen. Ooit waren NSB’ers Nederlanders die andere Nederlanders uitleverden aan de Duitsers. Moderne NSB’ers zijn Turken met een Nederlands paspoort die trouw zweren aan Turkije en blind hun leider in Turkije volgen. Als de leider in Turkije zegt dat er Nederlanders met Turkse roots aangegeven dienen te worden in Turkije, dan doet zo’n NSB’er dat.

Huseyin Sayilgan is zo’n NSB’er. Samen met zijn vriendjes Mehmet Salih Kaya, Ertuğrul Kurt en Kahraman Kurt heeft hij aangifte tegen mij gedaan wegens deze column.

Deze schreef ik na een nacht in ballingschap – er zouden nog vele nachten volgen eer ik op het vliegtuig terug naar Nederland mocht. En in plaats van dat Huseyin inziet dat vrijheid van meningsuiting een verworven recht is dat voor iedereen geldt in Nederland, verwacht hij een lintje omdat hij mij heeft aangegeven bij de Turkse autoriteiten. Daarnaast vindt hij van alles van me, het is echt aandoenlijk hoe hij tekeer gaat op de Metro-Facebookpagina. Integratie is een groot goed, Nederturkjes. Vrijheid ook: het is dezelfde vrijheid waarmee jullie soort mag fulmineren op internetpagina’s en waar je voor in Turkije opgepakt zou worden.

Ik haat en veracht mensen als Huseyin Sayilgan, maar vooralsnog voel ik de behoefte niet om daar een advocaat op te zetten. Nou ja, soms wel eerlijk gezegd. Als ik me verveel, wil ik wel eens overwegen Richard Korver te bellen. Ik weet dat zijn handen jeuken, maar die man verdient ook wel eens vakantie en bovendien heeft hij zijn handen vol aan andere criminelen; ik sluit niet uit andere Nederturken. Ach, en een column schrijven is ook een prima remedie tegen verveling.

En toch vraag ik me af: iemand aangeven bij een vreemde mogendheid, drieduizendkilometer verderop omdat een dictator dat eist, hoe is dat geen landverraad? Welk artikel is dat eigenlijk?