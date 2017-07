Sommige mensen maken het zichzelf onnodig moeilijk. Ik signeerde van de week m’n boekjes en schreef versjes in een boekwinkel te Schiedam en er kwam een meisje aan m’n tafeltje zitten dat het zichzelf onnodig moeilijk maakte. Ze dacht veel te veel na, zei ze. Ze wist eigenlijk niet eens waarover. En, ging ze verder, ze was zo bang voor wat nog komen zou. De toekomst. Niet eens voor het nu. Hoewel ze daar ook te veel over nadacht, vond ze. Nee, ze was vooral bang voor later. En of het wel goed zou komen.

Bang zijn voor de toekomst heeft als je het mij vraagt weinig zin. Het leven is voor de helft geluk hebben, daar heb je geen invloed op, geluk heb je of dat heb je niet. Hoef je dus niet over na te denken. En voor de andere helft is het leven gewoon zoveel je kan je best doen. Als je het zo simpel houdt, heb je verder ook weinig om bang voor te zijn. Het komt altijd wel goed. En als het niet goed komt, komt het later wel goed. En als het dan later niet goed is gekomen, dan is dat jammer, maar dan ben je er tenminste niet bang voor geweest, want je hebt steeds gedacht dat het wel goed zou komen.

Ik schreef voor dat meisje die middag in Schiedam een versje met gelijke boodschap. Ze liep met een glimlach de boekhandel weer uit. Soms komt het al eerder goed dan je denkt.