Obama: Een beetje integer

Het laat me maar niet los: Obama casht 4 ton voor een lezing van één uur. Het staat in schril contrast met mijn dagelijkse praktijk als zelfstandige, waarbij ik soms over iedere euro moet bakkeleien. Maar nog belangrijker: Obama was een beetje mijn held, die streed tegen armoede en inkomensongelijkheid. Ik kan bijna niet geloven dat hij op de integriteitsschaal even ‘hoog’ scoort als VVD-voorzitter Henry Keizer. Dus blijf ik in mijn hoofd maar scenario’s afdraaien hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Misschien ging het zo:

Barack: ‘Die zakkenvullers van Wall Street hebben me gevraagd voor een toespraak.’

Michelle: ‘Je hebt ze zeker direct afgewimpeld.’

B: ‘Nog beter: ik heb ze zo’n exorbitant hoog bedrag gevraagd dat zelfs die graaiers even met hun ogen knipperen.’

M: ‘Nice! Hoeveel heb je dan gevraagd?’

B: ‘4 ton voor één uur werken.’

M: ‘Hahaha, dat meen je niet.’

B: ‘Jawel, ik wilde zeker weten dat ze nee zouden zeggen. Anders heb ik natuurlijk een probleem.’

Of anders zo:

B: ‘Investeringsbank Cantor Fitzgerald heeft me gevraagd voor een speech.’

M: ‘En, ga je het doen?’

B: ‘Ja, het is op een gezondheidscongres, dus dat leek me wel aardig. Ze betalen 400 dollar voor een uurtje praten. Prima, toch?’

M: ‘Mwah, vergeet niet dat je ook nog voorbereidingstijd hebt. Worden die uren ook betaald? Laat me die mail eens lezen.’

M: ‘Barack, kijk eens goed. Er staat geen 400 dollar maar 400K dollar.’

B: ‘Nee, dat moet een fout zijn. Ze gaan echt niet 4 ton betalen voor één uur werken. Daar moet de gemiddelde Amerikaan zeven jaar voor zwoegen.’

Maar hopelijk ging het niet zo:

B: ‘Mijn vrindjes bij Cantor willen me voor een praatje.’

M: Mooi! Dat wordt weer een nieuwe Porsche Cayenne.’

B: ‘Wel meer dan één. Ze hebben 400K geboden.’

M: Niet verkeerd, dat is toch het dubbele van wat Hillary en Bill toucheren als zij een praatje houden. Dan kopen we een leuk bootje. Ik wil trouwens ook wel wat zeggen; ik moet toch ook wel goed zijn voor een tonnetje per uur. Waar gaat het over?

B: Iets met een gezondheidscongres, or whatever.

Ik hoop zo dat het volgens scenario 1 of 2 is gegaan, maar vrees het ergste. 400.000 dollars verdienen voor een spreekbeurt van één uur is gewoon obsceen veel, zelfs als je ooit de president van Amerika bent geweest. Omgerekend is het meer dan 100 dollar per seconde. En Obama krijgt hetzelfde bedrag voor een bijeenkomst met tv-adverteerders. En dan verdienen de Obamaatjes ook nog 65 miljoen omdat ze hun memoires op papier zetten. Zoals Barack himself in 2010 over de stinkend rijke bankiers op Wall Street zei: ‘Op een zeker moment heb je genoeg geld verdiend.' Voor Obama zelf ligt ‘genoeg’ blijkbaar ver boven de 65 miljoen.

Financieel journalist Irene van den Berg (38) woont en werkt in Rotterdam. Ze is getrouwd en heeft een dochtertje. Wekelijks schrijft ze een column over haar eigen financiën.