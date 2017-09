Wat niemand je vertelt over mindfulness

Mindfulness, dat is toch met je volle aandacht een rozijn eten? Je uiterste best doen om meer in het moment te leven? En een hippe manier om je meer zen te voelen? Dit vertelt niemand je over mindfulness.

Mindfulness betekent oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Het ene moment ben je volledig gefocust op je ademhaling, het andere moment denk je aan dat ene mailtje dat je nog moet beantwoorden. Net zoals je niet van de één op andere dag een volleerd chirurg bent, vraagt mindfulness ook oefening. Mindfulness en meditatie experts noemen ons brein daarom ook wel de ‘monkey mind’; een soort aapje in je hoofd dat je constant afleidt. Het aapje trainen om zich op één ding te concentreren kost tijd, maar loont op den duur.

De meest gewone dingen kun je mindful doen

Eten, wachten op de trein, lopen, ademen, de was opvouwen. Wil je mindfulness toepassen in je dagelijks leven, dan hoef je echt niet meteen een wekenlange cursus voor te volgen. De kunst is het juist zo simpel mogelijk te houden. Begin bijvoorbeeld met een paar keer diep in- en uitademen met je volle aandacht. Of wees bewust van elke stap die je zet als je naar de trein loopt. Dat alleen kan al heel mindful zijn.

Je voelt beter aan wat je lichaam nodig heeft

Je lichaam is altijd in het hier en nu. Met de bodyscan, één van de meest bekende mindfulness oefeningen, scan je in gedachten je lichaam van top tot teen. Maar ook zonder er meteen een oefening van te maken, kun je gedurende de dag af en toe stilstaan bij hoe je je voelt. Door bewuster te worden van je lichaam, voel je beter aan waar je behoefte aan hebt. Zo merk je het sneller op als je gespannen bent of wanneer je trek hebt.

Het helpt je beter omgaan met pijn

Lopen op hete kolen of in een ijskoud bad gaan liggen. Er zijn mensen die dit zonder enige moeite doen. De manier waarop je omgaat met pijn speelt een belangrijke rol in hoeveel pijn je ervaart. Door je aandacht ergens anders op te richten, kun je minder pijn voelen. Aan de andere kant kun je ook juist inzoomen op de pijn. Mindfulness helpt vervelende sensaties van een afstandje te bekijken en te ontspannen ondanks de pijn.

Je kunt je beter concentreren

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat meditatie je aandacht verbetert. Daar hoef je niet drie maanden voor op retraite, 5 dagen achter elkaar elke dag 20 minuten mediteren zorgt al voor veranderingen in je hersenen. Zo leert mindfulness je dat je altijd een keuze hebt en je dus zelf kunt kiezen hoe je met een situatie of emotie omgaat. Het blijkt zelfs dat Tibetaanse boeddhistische monniken, die urenlang mediteren, een heel ander brein hebben dan de gemiddelde mens.

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

