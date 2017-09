Met je schoonmoeder en bloedzuigers in de jungle

Van Korea vliegen de Reismeisjes naar hun eerste land in zuidoost Azië tijdens hun wereldreis: Maleisië. En daar wacht een leuke verrassing: mijn schoonmoeder staat plots voor onze neus!

JA HOOR, er zit er weer een. Met zijn kop (of is het zijn kont?) in mijn enkel vastgezogen. Ik ontdek ineens een heel nieuw register van mijn stem. Gillend ren ik naar onze gids met de blik: ja, je mag hem er weer voor me afhalen. Maar bloedzuigers zijn niet de enige uitdaging in de Maleisische jungle…

Normaal gesproken ben ik echt niet zo’n watje. Echt waar. Ik was dat meisje dat vroeger in de gymkleedkamer de spinnen weghaalde omdat de rest van de meiden te bang was. We hadden kikkers en salamanders in de achtertuin die ik met de grootste nieuwsgierigheid optilde en analyseerde.

Maar bloedzuigers zijn toch echt een heel ander verhaal. Het zijn net naaktslakken, slijmerig en dik als ze zich hebben vol gevroten met je bloed. Wikipedia maakt het niet beter. Blijkbaar hebben deze wormachtige verwanten van de regenworm monden met DRIE kaken. Elke kaak heeft scherpe tanden. Dan zuigt hij bloed totdat zijn hele darmkanaal - met ELF blindzakken - vol zit. Oke, ik weet niet wat blindzakken zijn, maar elf klinkt veel. Tijdens het bloedzuigen zorgt zo’n beest er ook nog eens voor dat je bloed niet stolt. Echt heel fijn. Het allerergste: je voelt niet dat ze er zitten!

Dus wat doe je er aan? Mijn schoonmoeder heeft een topplan: een lange broek op lichtbruine All stars (komen we op terug). Nadat ik een bloedzuiger op Roxannes enkel had gespot, voelde ik me opgelucht: bloedzuigers werken vast net als muggen. En nu vinden ze Rox’ bloed lekker, dus wij kunnen opgelucht ademhalen. FOUT. Helemaal fout. Na nog geen twee uur – we lopen er zes op een dag – schrikken we. De pijpen van mijn schoonmoeders broek zijn volledig doordrenkt met bloed. Een grondig onderzoek – iets met 'in je onderbroek in de jungle' – wees uit dat bloedzuigers door wapper-lange-broeken, sokken, en All star vetergaten heengaan.

De reden dat juist wij zoveel last hebben van bloedzuigers is dat het ontzettend hard had geregend op de ochtend van ons vertrek. Zo’n heerlijke tropische regenbui. Nog een nadeel van deze nattige omstandigheden: het pad is een en al modder. We hadden stukken die semi-oké waren en stukken die dramatisch waren. Gelukkig verzekert schoonmoeders ons er meermaals van dat deze pure natuur ‘ECHT NIET NORMAAL’ is.

Ik moet toegeven, de kunsten die ze vertoont op haar All stars zijn ook 'echt niet normaal'. Waar ik om mijn degelijke bergschoenen al wegglijd, mijn enkel verzwik of mijn evenwicht verlies, stapt schoonmoeder flink door. Met wat gevloek, maar wie zou er op All stars in een modderige bloegzuigende jungle niet vloeken..?

Lees ook: Korea is de vleeshemel

OVER DE REISMEISJES

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland en trekken dan verder via China, Japan en Korea! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com!