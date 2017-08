Zzzzzzen met deze 5 chillgeluiden

Geluiden kunnen een grote invloed hebben op hoe je je voelt. Met muziek of natuurgeluiden waan je je even in een andere wereld; hallo ontspanning! Dus pak je oortjes of koptelefoon erbij en geniet van deze 5 zengeluiden op de vroege maandagmorgen.

1. Regen of een waterval

Misschien moet je er nu nog niet aan denken, maar stel je voor dat je knus binnen zit met een kopje thee of warme chocolademelk. Als je naar buiten kijkt, zie je dat het regent dat het giet. Het geluid van tikkende regen en water dat maar blijft stromen, brengt je tot rust. Er bestaan zelfs apps met alleen maar regengeluiden. Eén van de populairste is ‘Rainy Mood’.

In plaats van regen, kun je natuurlijk ook kiezen voor een waterval als achtergrondgeluid.

2. Vogels

Geen fan van water, maar wel een natuurgek? Kijk dan of je zen wordt van vogelgeluiden. Met zingende vogels op de achtergrond lijkt het net alsof je aan het kamperen bent. En nee, je hoeft hiervoor niet middenin het bos te zitten of buiten de stad te wonen, je kunt namelijk ook gewoon deze video aanzetten:

Tip: als je vaak in de stad bent, probeer dan eens op vogelgeluiden te letten. Je zult merken dat het een simpele manier is om jezelf tot rust te brengen als je even genoeg hebt van de drukte. Ook maakt het je bewust van het feit dat de natuur dichterbij is dan je denkt.

3. Natuurgeluiden én klassieke muziek

Heb je liever meer variatie? Johnie Lawson is op YouTube bekend geworden met zijn ontspannende natuurvideo's. Dat de natuur ontspannend werkt, weet deze man maar al te goed. Het is dan ook behoorlijk knap als je niet in slaap valt wanneer je zijn video's bekijkt. Lawson heeft ook een meer exotische playlist: natuurgeluiden gemixt met klassieke muziek. Het resultaat is verrassend en superzen.

4. Japanse muziek

Een stapje verder van huis is Japanse muziek. Deze muziek kenmerkt zich door de bamboefluit, oftewel de ‘shakuhachi’. De fluit geeft een bijzonder geluid, dat ook tijdens meditaties wordt gebruikt. Omdat alleen het geluid van deze fluit best heftig is, vind je hier een filmpje dat je het gevoel geeft alsof je je in een prachtige Japanse tuin bevindt.

5. De zee

Het geluid van wind, golven die breken en kwetterende meeuwen. Er is weinig zo rustgevend. Het strand is voor veel mensen niet voor niets dé plek om even uit te waaien en je hoofd leeg te maken. Met deze video waan je je even op het strand, zonder dat je nog dagen zandkorrels in huis vindt.

Lees ook: 5x de grootste misverstanden over mediteren

Over Zenzoekers

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

Volgende week maandag staan Lisa & Shirah weer vroeg voor je klaar met meer zen-tips!