Werken met je laptop in de zon: zo!

Terwijl ik dit typ, zit ik heerlijk met mijn laptop in het zonnetje. Wellicht is het tegen de tijd dat jij dit leest een grauwe boel buiten, want Nederland zou Nederland niet zijn als het weer binnen een dag niet totaal kan omslaan. Toch is het nooit verkeerd om meer af te weten over hoe je nou moet omgaan met zulke zonnige situaties en je laptop. Want hoe houd je het scherm van je laptop helder genoeg om nog te kunnen lezen?

1. Helderheid

Ten eerste is het belangrijk dat de zon niet op je scherm schijnt. Draai je richting de zon, zodat je scherm niet overbelicht wordt door de zon. Zet vervolgens je helderheid zo hoog mogelijk via je instellingen. Helaas gaat je batterij er zo wel snel doorheen, maar je moet er wat voor over hebben om die vitamine D te pakken!

2. Beeldschermfilter

Een ander idee is om een beeldschermfilter te kopen; dit hoeft helemaal niet duur te zijn. Het beeldschermfilter is een soort van donker plastic vel dat je op je scherm plaatst. Hierdoor wordt het makkelijker om dingen van je laptop af te lezen in de zon, want reflectie wordt tegengegaan.

3. Zon tegenhouden

De bovenste tips zijn de minst ingrijpende tips. Ben je bereid om echt wat verder te gaan, dan is het een idee om de zon volledig of deels weg te houden bij je laptop. Je kunt hierbij denken aan een laptoptent, waarbij je een hele tent bouwt om je laptop:

Een ander idee is het gebruiken van een sunshade voor je laptop; een soort van kap op je laptop die zon blokkeert. Deze is ook met een beetje werk zelf te maken met een kartonnetje.

Maar toch even dit...

De beste tip lijkt voor alsnog om niet met een laptop in de zon te gaan zitten. Dit ook in verband met de batterij, zoals eerder aangegeven. Heb je toch geen andere optie, zorg er dan voor dat je de laptop op een gegeven moment af kunt laten koelen of dat je kiest voor een batterij op zonne-energie om de accu te sparen.

Deze TechOnderweg-tip werd door Techgirl Marloes geschreven!

