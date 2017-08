Waar ik zo dankbaar voor ben...

Sta jij wel eens stil bij de dingen waar je super dankbaar voor bent? De loze minuten of zelfs uren in de trein kun je gebruiken om dit op te schrijven in een dankbaarheidslijstje. Een positiever en meer ontspannen begin van je dag.

Stap 1: zie het nut in van een dankbaarheidslijstje

Het klinkt logisch: een dankbaarheidslijstje maken, maakt je dankbaarder. Je kunt het vergelijken met het kopen van een nieuwe fiets. Als je op het punt staat om een fiets kopen, zie je ineens over reclames voor fietsen. Je hebt oog voor dingen die je eerder niet zag. Hetzelfde geldt voor het maken van een dankbaarheidslijstje. Het maakt je bewuster van de rijkdom die je hebt, waardoor kleine dingen minder vanzelfsprekend zijn. Ook kan het je op minder vrolijke dagen juist opvrolijken. Cliché maar waar, zelfs dan is er nog genoeg om dankbaar voor te zijn.

Stap 2: kies een geschikte plek voor je lijstje

Misschien vind je het fijn om je dankbaarheidslijstje vaak tegen te komen, zodat je er meerdere keren per dag aan herinnerd wordt. Schrijf het dan in je papieren agenda, als je die nog hebt, of aan binnenkant van de kaft van een notitieboekje dat je vaak gebruikt. Je kunt ook een briefje in je portemonnee stoppen, zodat je het af en toe tegenkomt. Nog makkelijker is het om de notities van je telefoon gebruiken. Vergeet niet om er de datum bij te schrijven. Altijd leuk om later terug te lezen.

Stap 3: denk makkelijk, niet moeilijk

Sommige mensen kost het bijna geen moeite om op te schrijven waar ze dankbaar voor zijn en schrijven zo een paar kantjes vol. Heb je er meer moeite mee? Beperk je dan tot 3 dingen. Het hoeft niet diepzinnig te zijn, want het gaat erom dat je erbij stilstaat. Denk aan: een plek in de stiltecoupé, je familie, een warme kop koffie, een nieuw t-shirt of het lekkere weer buiten.

Stap 4: maak er een gewoonte van

Stel dat je het fijn vindt om iedere ochtend of avond een dankbaarheidslijstje te maken, dan kun je ervoor kiezen om dit altijd op dezelfde tijd te doen. Nét nadat je de trein bent ingestapt bijvoorbeeld of de laatste 10 minuten voordat je thuis bent. Als je dit te veel moeite vindt, houd je het bij de maandagochtend.

Stap 5: zoek een rode draad

Na een paar dagen kun je je dankbaarheidslijstjes naast elkaar leggen en er misschien een rode draad in ontdekken. Wat maakt jou het meest dankbaar? En zijn er dagen dat je meer moeite hebt met het maken van een lijstje? Naast dat je iedere dag op kunt schrijven waar je dankbaar voor bent, kun je er ook een foto van maken. Of spreek af met een vriend of vriendin dat je elkaar iedere week 3 dingen appt waar je die dag dankbaar voor bent.

Geen zin in afleiding tijdens het schrijven? Met deze muziek lijkt het net alsof je in het bos bent:

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

Volgende week maandag staan Lisa & Shirah weer vroeg voor je klaar met meer treinfulness tips!