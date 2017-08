Komt Samsung explosieve Galaxy nog te boven?

Samsung’s nieuwe paradepaardje komt eraan! Het bedrijf heeft morgen een smartphone presentatie gepland staan, en het moet wel heel gek lopen, als daar niet de Galaxy Note 8 gepresenteerd wordt. Mag ik je nog even helpen herinneren aan zijn voorganger? De Note 7 haalde het niet eens tot in de Nederlandse winkel, omdat het toestel nogal explosief bleek...

Alles ligt al op straat

Toeval of niet: maar de Note 8 kent vrijwel geen geheimen meer. Veel specificaties waren al uitgelekt in het geruchtencircuit, maar Samsung zelf deed er onlangs nog een schepje bovenop. Opeens stond er een Galaxy Note 8 productpagina online op de Samsung website. Per ongeluk? Dat zou prima kunnen. Een bewuste actie is ook goed denkbaar: zoiets wordt wel vaker als marketingstunt gebruikt om consumenten warm te krijgen voor een nieuw product. En dat is misschien geen overbodige luxe gezien het eerdere explosie debacle...

Voor als het even weggezakt was: de Samsung Galaxy Note 7 kwam groots in het nieuws, omdat er meerdere toestellen explodeerden. In Nederland werd het toestel voortijdig uit de handel gehaald, en in landen waar het toestel al wel verkocht werd, startte een grote inlever-actie. De Note 7 werd op een gegeven moment zelfs geweerd door vliegtuigmaatschappijen. Een behoorlijke klap voor de fabrikant.

Geleerd van het verleden?

Samsung heeft toentertijd excuses aangeboden en het productieproces aangescherpt. Het durft zelfs weer een nieuwe Note op de markt te brengen. Wel met een iets kleinere accu: 3300mAh in plaats van de 3500mAh die de Note7 bezat. Daarmee kun je zelfs bij intensief gebruik, de dag nog wel doorkomen. Handig voor als je weer een paar uur onderweg bent van- en naar het werk!

Een tablet en smartphone in één; dat is deze Note 8. Zo’n combinatie wordt ook wel phablet genoemd. Het lijkt op het eerste gezicht op een wat grotere variant van de populaire S8 smartphone. Die heeft ook van die mooie afgebogen schermzijdes. Vergeet echter niet dat de Note 8 zo’n handig pennetje in zijn design verwerkt heeft. Trek het uit de onderkant van de telefoon en teken er de mooiste dingen mee op het scherm. Snel notuleren kan er natuurlijk ook mee.

Noemenswaardig zijn ook de twee 12 megapixel camera's aan de achterkant. De ene camera heeft een groothoeklens en de andere is er om lekker te kunnen inzoomen. De camera aan de voorzijde is wat minder te noemen, maar kan met 8 megapixels ook prima selfies maken.

Naar verwachting is de Samsung Galaxy Note 8 vanaf 15 september te koop voor een prijs van 999 euro.

OVER TECHGIRL ANKE

Techgirl.nl is dé technologie website voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. Techgirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle.

Volgende week dinsdag staat Anke weer voor je klaar in de Metro-app met de leukste TechOnderweg-tips!