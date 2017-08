Het is toch onmogelijk dat jullie vriendinnen zijn?!

Hoe kunnen jullie vriendinnen zijn? Dat is dé vraag van de Koreanen die we ontmoeten. Wij snapten er de eerste keer niks van, hoezo zouden wij geen vrienden kunnen zijn? Dus grappen we: 'alle lange en blonde meiden zijn verplicht vrienden te zijn'. Maar als ook onze Koreaanse vriendin de vraag krijgt 'hoe kan jij Westerse vriendinnen hebben?' begrijpen we dat Koreanen onze relatie echt niet snappen…

Mede dankzij deze vraag duiken we de Koreaanse cultuur in. Met hulp van onze couchsurfing hosts in Seoul komen we achter de strikte hiërarchie-structuren van de Koreaanse cultuur. Zo hebben ze bizarre eet-regels (daarover volgende week meer), maar het belangrijkste aspect van de hiërarchie: leeftijd.

Leeftijd bepaalt je status in de maatschappij. Hoe ouder je bent, hoe meer gezag je hebt. Hoe jonger je bent, hoe beleefder je moet zijn. Respect voor ouderen is in Korea werkt heel anders dan in Nederland. Waar Nederlanders er soms niet eens over twijfelen om op te staan voor een 65-plusser, staan Koreanen al op voor iemand die maar een paar jaar ouder is.

En het blijft niet bij opstaan in de metro of trein, het zit ook in de Koreaanse taal. Vergelijkbaar met het je/u gebruik in Nederland, maar dan strikter. Je spreekt een vreemde altijd met ‘u’ aan en je hebt pas toestemming om ‘je’ te zeggen als je 100 procent zeker weet dat iemand jonger is dan jij.

Om de leeftijd-scheiding makkelijker te maken hebben ze iets slims bedacht: iedereen wordt op dezelfde dag een jaar ouder. Namelijk met nieuwjaar. Zodra je geboren wordt, ben je één, en met het nieuwe jaar word je twee. Zo is iedereen uit 1995 nu drieëntwintig, ongeacht of je in januari of december bent geboren.

En zo zit je gezellig met al je leeftijdsgenoten in je leerjaar op school. En zo ontstaat de prangende vraag van de Koreanen die we ontmoeten: hoe kunnen jullie vriendinnen zijn, als jullie niet één, maar TWEE jaar in leeftijd verschillen? Het lijkt ze te ontgaan dat er andere systemen kunnen bestaan dan die van hen. Na wat navraag blijken Koreanen van verschillende leeftijden wel met elkaar te kunnen daten, dus dat zou een antwoord kunnen zijn op de vraag. Maar we waren al ‘gewoon’ vriendinnen voordat we gingen daten.

Dus we leggen uit dat we in Nederland een ander schoolsysteem hebben, waardoor we niet alleen met jongere en oudere kinderen in de klas kunnen zitten, maar ook buitenschoolse activiteiten kunnen doen waarbij we kinderen van een andere leeftijd kunnen ontmoeten. En zo vertellen we dat we tijd hadden voor een bijbaantje, waar we elkaar leerde kennen. Tijd buiten school bestaat ook niet in Korea, dus het was nogal wat om te bevatten.

En dat onze Koreaanse vriendin Melody – die ik ken van mijn semester studeren in Amerika – Westerse vrienden had, vond de taxichauffeur ook onbegrijpelijk. Ook hij vergat dat er een wereld is buiten Korea en dat er opties zijn om naar het buitenland te gaan om te studeren.

We vragen ons dan ook af wat alle mensen in de restaurants dachten toen we met onze couchsurfing hosts – twee Koreaanse oudere mannen – zaten te dineren in tentjes waar normaal geen toerist komt. Een oudere Koreaanse man, met niet één, maar twee jonge, witte, lange, blonde meiden?!

OVER DE REISMEISJES

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com!