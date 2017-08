Fotografietips voor een regenachtige dag

Heb je zomervakantie, heb je het volledige Netflix-aanbod er in een week doorheen gejast en is het hoog tijd voor een nieuwe hobby? Ha, komt dat even goed uit. Fotoblogger Maico Barneveld heeft namelijk een paar tips voor je hoe je binnenshuis de mooiste foto's kunt maken. Tijd om die Insta-feed te pimpen!

Tip 1. Maak een stilleven levendig

Bij het fotograferen van een stilleven leg je een object vast dat niet beweegt en daardoor ideaal is om mee te experimenteren. Speel bijvoorbeeld eens met je belichting, composities, een externe lichtbron, een andere hoek van fotograferen en scherpstelling.

Het licht van een zonnige dag kan leiden tot overbelichting en harde schaduwen in je foto's. Het zachte licht van een regenachtige dag is daarentegen perfect voor fotograferen. Zelfs de meest doorsnee spulletjes in huis, zoals een stapel met borden of oude cd’s, zijn potentieel bijzondere foto's.

Zo herleven de oude legends met deze cd’s uit een ver verleden...

Tip 2. Maak een abstracte opname

Bij een abstracte foto ligt de nadruk op het maken van een unieke opname van gewone onderwerpen. De focus ligt op vorm, kleur, patroon en textuur:

Neem nou deze foto van een broek met een macro-effect. Je ziet de visgraat, maar niet de vorm van de broek zelf. Ik fotografeerde in het verleden weleens met andere smartphones, maar moet bekennen dat de iPhone voor mij tot op heden de fraaiste kleurweergave geeft.

Tip 3. Belicht het onderwerp van achteren

‘Hè, belichten van achteren?’ Ja! Het belichten van je onderwerp van de achterkant geeft je de gelegenheid om de textuur van je onderwerp eens goed onder handen te nemen.

Neem nou deze foto van een plantenblad. Wat ik hiervoor gebruikt heb, is supersimpel: ik heb een eenvoudige Ikea-tafellamp onder het blad geplaatst en vervolgens met mijn iPhone ingezoomd en scherp gesteld. Wat het tegenlicht in dit geval doet, is de fijnere lijntjes duidelijker naar voren brengen zodat het geheel interessanter wordt om naar te kijken.

De enige benodigdheden die je dus nodig hebt, zijn een lamp en een stabiele hand om de foto mee te nemen. Dat is alles!

Over Maico

Ik ben Maico Barneveld en ik ben DeFotoblogger. Voor mij is fotografie een middel om creativiteit tot leven te brengen. Het geeft mij de tools om de wereld om mij heen te laten zien zoals ik die beleef. Welke camera ik gebruik, maakt mij niet zoveel uit. Van smartphone tot professionele camera; het gaat om het plaatje. Bij Metro geef ik wekelijks simpele tips die je gelijk in de praktijk toe kunt passen. Volg mij op Instagram (@defotoblogger) met #defotoblogger. Wil je nog meer tips? Neem dan vooral eens een kijkje op Defotoblogger.nl.

