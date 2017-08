Doei, treinstress!

Als je kunt mediteren in de trein, dan is visualiseren ook een makkie. Het klinkt misschien zweverig en het voelt eerst misschien onwennig, maar het is een hele fijne manier om te ontspannen. Zeker als je onderweg bent.

Een situatie uitvergroten

Visualiseren kun je op oneindig veel manieren doen. Het is eigenlijk niets meer dan je iets inbeelden. Als je het voor het eerst doet, is het slim om een mooie herinnering te kiezen. Denk aan een moment waar je met een fijn gevoel op terugkijkt. Misschien is dit een barbecue met vrienden of een middag aan zee. Sluit je ogen en stel je voor dat je de geuren van toen ruikt en hetzelfde ziet en ervaart. Neem de tijd voor elk detail. Wat dronk je toen en met wie proostte je? Hoe voelde het om met blote voeten op het strand te lopen en wat deed de frisse lucht met je?

De berg

Het klinkt gek, maar één van de bekendste visualisaties is dat je doet alsof je een berg bent. Daar gaan we.

Sluit rustig je ogen. Merk op hoe je zit en wat je voelt in je lichaam. Zorg dat je rug recht is, je stevig op je stoel zit en je borst vooruit is. Probeer je gezicht te ontspannen. Stel je dan voor dat je een berg bent. Je hoofd is de top en je voeten staan stevig op de grond. Langs je hoofd voel je denkbeeldig de wind waaien, maar je blijft rechtop zitten. Welke geluiden je ook hoort, wat je er ook om je heen gebeurt, je blijft doen alsof je een berg bent.

Meteen aan de slag? Hier vind je een bergmeditatie:

De boom

In plaats van een berg, kun je ook visualiseren dat je een boom bent. Deze oefening helpt vooral als je veel 'in je hoofd zit' en daardoor minder bezig bent met het moment. Doen alsof je wortels hebt die in de aarde zitten, helpt je te ‘gronden’. Concentreer je bij deze visualisatie daarom op het contact tussen je voeten en de grond. Je kunt deze oefening ook staand (in de spits!) doen.

Kleuren visualiseren

Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat kleuren een helende werking hebben. Dat je kleuren niet alleen kunt zien, maar ook kunt ervaren. Iets om te proberen!

Heb je meer pit nodig? Visualiseer dan de kleur rood. Voel je je gestrest? Beeld je dan blauw of groen in. Wil je het iets groter aanpakken? Visualiseer dan dat er een grote bol boven je hoofd hangt met een kleur naar keus. Denkbeeldig reik je met één van je handen naar de bol en prik je het door. De bol knapt niet, maar loopt langzaam leeg door je vingers. Via je hand vult je lichaam zich met deze kleur. Neem de kleur in je op totdat je hele lichaam één kleur is. Sta tenslotte stil bij wat de betekenis van deze kleur voor jou persoonlijk.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

Volgende week maandag staan Lisa & Shirah weer vroeg voor je klaar met meer treinfulness tips!