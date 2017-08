Dé hotspots voor gin-tonics, bier en bites

FriYAY! Na een week hard werken, is het tijd voor ontspanning, een borrel (of twee), bites en pasjes maken op de dansvloer van een van de leukste vrijmibo-plekken van het land! Nick van Hotspotjes.nl ging deze week weer op zoek naar de leukste vrijmibo-hotspots. Cheers!

KLEIN BERLIJN, UTRECHT

Hoewel de locatie van Klein Berlijn nieuw is, is het café dat niet. Enkele jaren geleden startte Klein Berlijn in het oude industriegebied bij Rotsoord als buurman van Tivoli de Helling met een heerlijk terras aan de Vaartsche Rijn. Vanwege de nieuwbouwappartementen verhuisde Klein Berlijn naar de overkant. Gelukkig nog steeds midden in de opkomende wijk Rotsoord, die wel een leuke hotspot kon gebruiken.

In het net geopende frisse pand wil het café ‘een creatieve vrijplaats creëren voor muziek, theater, dans en DJ’s, waar vernieuwing en talent de boventoon voeren’. Dit doen ze door een waslijst aan leuke activiteiten te organiseren, waardoor je er eigenlijk van maandagochtend tot zondagavond terecht kunt. Echt een buurtcafé dus.

Helling 22 | 25 min lopen vanaf Utrecht CS

KROAST, AMERSFOORT

Restaurant Kroast zit gevestigd in het meest creatieve gedeelte van de stad, namelijk ‘de Nieuwe Stad’ vlak naast de Eem. Bij Kroast valt de moderne industriële inrichting gelijk op, net als de vele planten, de lampen die her en der het plafond versieren, een open keuken en een soort van huisjes met een ijzeren frame. De inrichting zorgt voor een warme en gezellige setting. Kroast is een all-day concept waar je van het ontbijt tot en met de borrel terecht kan.

Kortom, wij worden blij van Kroast, een plek waar je even herinnerd wordt aan een fijne reis die je hebt gemaakt dankzij de wereldgerechten die ze serveren en de fijne huiselijke sfeer die er hangt. Ook het grote buitenterras ziet er uitnodigend uit, dus hier komen wij binnenkort nog eens terug voor een borrel in de zon!

Kleine Koppel 36 |15 min lopen vanaf Amersfoort CS

SOI66, AMSTERDAM

Ben je in Oost op zoek naar een goede plek om te borrelen en/of te eten dan ben je bij SOI 66 aan het juiste adres.

Ben je gin-tonic fan? Dan kun je bij SOI 66 op donderdag, vrijdag en zaterdag je hart ophalen. Een Thai Gin & Stormy bestel je dan voor 226 bath. Dat is omgerekend nog geen 6 euro. Heb je op maandag geen zin om te koken? Dat hoeft ook helemaal niet! Op maandag is het budget night bij SOI 66. Dan kun je tussen 17:30 en 20:00 voor 10 euro een curry en een Thais biertje bestellen. Ons kun je niet gelukkiger maken.

Oranje-Vrijstaatkade 66 | 6 min lopen vanaf Station Amsterdam Muiderpoort

DE BAJES, AMSTERDAM

In de avond heb je bij de De Bajes keuze uit minimaal 15 verschillende gins, 40 speciaal bieren en een topselectie aan spirits en cocktails. De selectie aan bar bites, bruschetta, charcuterie en zelfs Zeeuwse oesters maken het plaatje compleet. Van donderdag tot en met vrijdag kan je doorgaan op de fijnste geluiden van Amsterdams beste DJ’s, doordeweeks tot 01:00 en in het weekend tot 03:00 uur ’s nachts.

Het all-day eten en drink concept doet niet onder voor het visuele geweld, aan de muur is namelijk veel graffiti te zien.

De nachtelijk uren bij De Bajes zijn gevuld met fijne cocktails, speciaal bieren, bar bites en een wisselende dj-programmering.

Utrechtsestraat 11 | 30 min lopen vanaf Station Amsterdam Muiderpoort

LOUIE LOUIE, AMSTERDAM

Dat Oost steeds gezelliger wordt hoef ik jullie niet meer te vertellen, maar ik wil jullie wel graag vertellen over één van onze favoriete hang-outs: Louie Louie aan de Linnaeusstraat tegenover het Tropenmuseum.

Louie Louie is in één woord tof! Het interieur is prachtig. Het is een groot pand, maar door het gebruik van donkere kleuren en mooie materialen is er een hele knusse sfeer gecreëerd. Daarnaast is er een geweldig terras met grote picknicktafels en knusse hoekjes waar je lekker met je lover kunt borrelen.

De borrelkaart van Louie Louie is een feestje. Heerlijke kannen Sangria, veel Gin Tonics, Cocktails, mooie wijnen en lekkere biertjes. De keuze is echt reuze en daar houden we van.

Kortom, Louie Louie is een feestje. Er hangt een geweldige sfeer, de inrichting is on fleek en het eten is super goed. Wat kan je nog meer wensen? Wij zijn hier zeker vaker te vinden. LOUIE LOUIE is de parel van Oost en als je daar nog niet geweest bent, dan moet je heel snel die kant op!

Linnaeusstraat 11A | 9 min lopen vanaf CS Muiderpoort

Over Hotspotjes

Speciaal voor Metro brengt Nick (30) van HotSpotjes.nl elke vrijdagmiddag (vrijmibo-tijd!) de leukste hotspots van Nederland in kaart waar je samen met je vrienden of collega’s het weekend in kan luiden. Altijd op loopafstand van een station, zodat je na dat borreltje teveel gelijk in de dichtstbijzijnde trein kan springen.