Bij vreemde mannen in de auto

Daar staan we weer, met een grote lach op ons gezicht, onze duim omhoog en een handgeschreven bordje. Op het bordje staat iets in het Japans, Google Translate vertelde ons dat dat de tekens zijn voor de volgende stad. Niet veel later zitten we in een auto. Roxanne zit op de achterbank en fluistert licht gepanikeerd: "Maartje, kijk eens wat er naast me ligt!" Ik draai me om en schrik; er ligt een grote zaag op de achterbank. Help, bij wie zijn we nou weer in de auto gestapt?

Omdat Japan een duur land is, hebben wij als avontuurlijke backpackers besloten gratis door Japan te reizen: we gaan liften. Liften wordt vaak gezien als iets wat ‘echte’ backpackers doen. Tijdens een liftwedstrijd van onze studentenvereniging twee jaar geleden kregen we op de route van Amsterdam naar Lille constant te horen ‘dit doet toch niemand meer?’

Tijdens die liftwedstrijd – en die van het jaar daarna – kwamen we achter de pracht van liften: je ontmoet geweldig interessante mensen. Interessant in de goede en minder goede zin van het woord. We ontmoetten een ambitieuze projectaannemer die een schommel op een hoge toren in Amsterdam wilde bouwen, een super aardige hippie die ons meebracht in de auto waarmee hij een autorally in Engeland had gedaan, maar we kregen ook een aanbod om mee te mogen rijden voor, tja, een pijpbeurt.

In Japan krijg je geen pijpbeurt-verzoek. Daarvoor zijn ze te beleefd. Maar blijkbaar kan je dus wel zomaar in een auto van een vriendelijk-uitziende opa belanden met een zaag op de achterbank. En dat is misschien nog niet eens het gekste wat we meemaken. De vriendelijkheid van Japanners kennen geen grenzen – of misschien sparen ze allemaal karmapunten. Bijna iedereen die ons meeneemt, rijdt kilometers voor ons om, enkel om ons op een voordelige plek af te zetten.

De Japanners die ons meenemen zijn niet in een hokje te plaatsen: zoveel diversiteit. Zo rijden we mee met een vader en zijn 7-jarige zoon die een dagje gaan vissen, maar ook met twee giechelende, jonge meiden die op weg zijn naar het werk en ontzettend nieuwsgierig zijn naar onze smaak in mannen. Een man die ons oppikt onderweg naar de bar waar hij ’s avonds een traditioneel Japans instrument bespeelt, blijkt een monnik te zijn. Een andere jongen besluit op zijn vrije dag honderd kilometer te rijden voor ons en wil ons per se een beroemde brug laten zien. Ook worden we geholpen met liften door een man die actief mensen benadert om ons een lift te geven.

Maar het gekste van alles: een vrouw wordt door ons op de bon geslingerd, omdat ze illegaal voor ons is omgekeerd. Vervolgens past ze haar hele route aan, waardoor ze honderden kilometers verder naar het zuiden rijdt en niet naar het westen waar ze aanvankelijk heen zou gaan. Ze blijft ons ervan verzekeren dat het allemaal helemaal oké is en we sluiten de rit af met een hilarische selfie-met-filter-sessie.

Onze ervaringen zijn stuk op stuk fantastisch. We liften met 19 ritten een afstand van 1200 kilometer, van Sekigahara in het midden tot Nagasaki in het zuiden. En we weten nu al, we gaan dit vaker doen. Wie weet staan we binnenkort ergens in zuidoost Azië met ons duimpje omhoog en een brede lach op ons gezicht…

OVER DE REISMEISJES

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com!