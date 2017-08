7x leuke hotspots voor een date in Amsterdam

Je hebt een (Tinder)date gescoord, maar weet nog niet waar je moet afspreken? Met zoveel keuze aan hotspots in Amsterdam moet dat wel goed komen, zou je zeggen. Maar juist omdát er zoveel hotspots zijn, zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Dit zijn dé zeven plekken in Amsterdam voor een geslaagde first date.

1. THE LOBBY FIZEAUSTRAAT

Maar liefst 7000 vierkante meter aan gezelligheid, food en drinks. Dat is The Lobby Fizeaustraat. Zo serveren ze hier een vijfgangenmenu en ook tijdens de lunch kun je kiezen uit een twee- of driegangenmenu met uitstekende hoofdgerechten. Mocht het nou hééél gezellig worden met zijn twee...The Lobby zit gevestigd in Hotel V. Altijd handig voor een eventuele afterparty!

2. PULITZERS BAR

Modern en traditioneel design komen samen bij de elegante bar van het Pulitzer Hotel, maar ook bij het toprestaurant Janzs dat zich ook in het complex bevindt. Voor even waan je je in de sferen van de Gouden Eeuw, vol charmante kooplieden en prachtige jonkvrouwen in een welvarend Amsterdam. Stijlvoller dan dit wordt het gewoonweg niet in Mokum!

3. WOO BROS

Bij Woo Bros draait het om shared dining. Hier kun je heerlijke Chinese, Japanse, Thaise, Vietnamese en Indonesische tapas eten. Daarnaast serveren ze alle Aziatische bekende biertjes. Alsof je weer even op het strand van Bali zit. En je weet wat ze zeggen over oesters... Klikt het met je date? Probeer dan zeker even dit fijne hapje...

4. BAR KARAKTER

Bar Karakter in een paar woorden: bruine kroeg / natuur / Chesterfield-banken. In het midden van de bar staat een grote boomstam die boven de bar uitmondt in een volwaardige boom. Ook de muren van de keuken zijn voorzien van het nodige groen.

Tegenover de bar staat een gehalveerde oldtimer die omgetoverd is tot dj booth waar regelmatig de lekkerste hitjes worden gedraaid. Mocht het nou écht gezellig worden samen, duik dan de kelder in voor een potje karaoke! Succes gegarandeerd!

5. DOOR74

Deze speakeasy bar zit verstopt in de Reguliersdwarsstraat en behoort al geruime tijd tot de top van de cocktailbars van de wereld. Het is even goed zoeken, maar dan heb je ook wat. Achter de zwarte deur waan je je in de roaring twenties. De bar is voorzien van intieme verlichting en bruin/rood art-deco-interieur. Hier kan je terecht voor klassieke of speciale cocktails die door de charmante bartenders in elkaar worden gezet.

6. KANARIE CLUB

De Kanarie Club is dé plek om naartoe te gaan voor een borrel, lunch of diner. De Kanarie Club is megasfeervol door de vette verlichting. Vooral de cocktailbar die boven op het bovendek bij het zwembad te vinden is, is te gek. Je hoeft niet bang te zijn dat je natte voeten krijgt, want het zwembad is een zitkuil geworden. Prima plek voor het eerste gesprek!

7. ROLLING ROCK KITCHEN

Bij Rolling Rock Kitchen, ook wel The Rock genaamd, kun je vrijwel voor alles terecht. Dineren, liveoptredens, borrelen, genieten in strandstoelen met uitzicht over het IJ. Hier hangt een heerlijk festivalachtig sfeertje en dit is dan ook de perfecte hang-out op een mooie plek! Leuk als het klikt om lekker samen te happen, dansen en natuurlijk tot in de late uurtjes sjansen!

Over Hotspotjes

Speciaal voor Metro brengt Nick (30) van HotSpotjes.nl elke vrijdag (vrijmibo-tijd!) de leukste hotspots van Nederland in kaart waar je samen met je vrienden of collega’s het weekend in kan luiden. Altijd op loopafstand van een station, zodat je na dat borreltje teveel gelijk in de dichtstbijzijnde trein kan springen.