5x de grootste misverstanden over mediteren

Op de schaal van geitenwollensokken scoort mediteren hoog. Bij mediteren denken veel mensen denken aan uren met je ogen dicht in een oncomfortabele houding zitten, omringd door wierook en andere zweverige attributen. Tijd om deze misverstanden uit de wereld te helpen!

1. Als je mediteert, moet je aan niets denken

Iedereen kent wel het effect van een roze olifant. Juist als je er niet aan probeert te denken, blijf je het voor je zien. Aan niets denken terwijl je mediteert, is daarom ook praktisch onmogelijk. Gelukkig is dat ook niet het doel. De kunst is juist dat je je gedachten leert aanschouwen, maar er niets mee doet. Je merkt ze alleen op en focust daarna weer op je ademhaling of een ander punt.

2. Mediteren is heel zweverig

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om te mediteren op een meditatiekussen, in de lotushouding en met spirituele panfluitmuziek op de achtergrond. Krijg je hier jeuk van? Maak het dan zo eenvoudig mogelijk. In de basis is mediteren helemaal niet zweverig. Het is niets meer dan je aandacht richten op één punt, vaak je ademhaling. Dit kan zelfs in de trein, op het toilet of op de fiets.

3. Mediteren doe je altijd met je ogen dicht

Veel mensen mediteren met hun ogen dicht, maar er is geen goed of fout. Het kan met je ogen dicht, maar ook met je ogen open of een stukje open. Wat voor jou werkt, is een kwestie van proberen. Door met je ogen open te mediteren, vergroot je je concentratie en blijf je helder. Ook is het een goede training om gedurende de dag meer in het moment te leven, omdat je dan ook je ogen open hebt. Met je ogen dicht word je minder snel afgeleid en is het makkelijker om te ontspannen. Eén nadeel: de kans dat je in slaap valt, is ook groter.

4. Mediteren is voor vrouwen

De grootste onzin is dat mediteren alleen voor vrouwen is. Mediteren is voor iedereen en niet gekoppeld aan leeftijd, geslacht, geaardheid of nationaliteit. Misschien laten de #meditatieselfies op social media je iets anders geloven: trek je daar vooral niets van aan!

5. Om te mediteren heb je úren nodig

Als je vraagt hoe het met iemand gaat, krijg je al snel het antwoord: ‘Druk’. Logisch dat veel mensen denken dat ze geen plek in hun digitale agenda hebben om te mediteren. Het handige van mediteren is dat je zelf kunt kiezen hoe lang je het doet. Er is geen minimum, iedere minuut is mooi meegenomen. Verruil de tijd dat je normaal door Instagram scrollt in de trein eens voor een korte meditatie met een meditatie-app. De tijd die je al had, gebruik je dan zinvoller.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

Volgende week maandag staan Lisa & Shirah weer vroeg voor je klaar met meer treinfulness tips!