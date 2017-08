5 apps om jouw vakantie te redden

Daar zit je dan: in de trein op weg naar Schiphol. Je vakantie is bijna begonnen! Mag ik je voordat je op het vliegtuig stapt nog even deze 5 apps aanbevelen? Dat scheelt namelijk veel stress en ongemak in het buitenland!

1. Maps.me

Ja, ja… roamingkosten zijn sinds juni 2017 verleden tijd (mits je in Europa verblijft). Helaas trekt niet iedere provider dat even goed en blijft dekking op sommige plekken achterwege. Met je 4G-abonnement lukt het lang niet overal om bijvoorbeeld video’s te streamen. Vermaken lukt vast ook wel op een andere manier, maar het wordt pas echt vervelend als je de route kwijtraakt naar het hotel. Of tijdens je hike. Zie zonder smartphone en landkaart de weg nog maar eens terug te vinden.

Gelukkig is er Maps.me, wat in feite Google Maps is, maar dan offline. Van tevoren download je de kaart van het vakantieland, al dan niet met routeplanning. De kaarten bevatten duizenden points-of-interest, van restaurants tot toeristische attracties en van hotels tot de dichtstbijzijnde geldautomaat.

2. Euroglot

Over het algemeen red ik me prima in het buitenland. Ik spreek redelijk Engels en anders red ik me vaak wel met handen en voeten. Lastiger wordt het als ik naar de dokter wil. Of als iemand flauwvalt en met een ambulance naar een Spaans ziekenhuis wordt vervoerd. Dan sta je wel even met je mond vol tanden. Herkenbaar?

Je zou vooraf (ook als je al op Schiphol staat) Euroglot kunnen downloaden. Deze gratis vertaalapp werkt offline en is er zowel voor Android als voor iOS-toestellen. Handig voor als je weer geen dekking hebt. De gratis app vertaalt twee verschillende talen.

Wil je meer opties, zoals de uitspraakmodule of meer dan twee talen kunnen vertalen? Dan kun je die als extraatje bijkopen.

3. Valuta+

Dit is een simpele app, maar essentieel om valuta om te kunnen rekenen. Grootste pluspunten van Valuta+ ten opzichte van andere valutacalculators: overzichtelijke interface, meerdere valuta tegelijk omrekenen, werkt perfect offline, gratis.

Minpunt is dat Valuta+ niet de meest stabiele app is; hij wil nog weleens crashen.

4. KopieID

Geef nooit zomaar je paspoort of identiteitsgegevens mee. Ook niet als het autoverhuurbedrijf of hotel om een kopie vraagt. Het beste kun je vooraf een kopie van je paspoort maken en daar duidelijk een watermerk in plaatsen. Bijvoorbeeld de datum – of de reden van afgifte aan het hotel. Zo bescherm je jouw gegevens tegen fraudeurs of bijvoorbeeld een hack.

Maar wat nou als je al op de plaats van bestemming bent? Nou... zorg dan dat je KopieID bij de hand hebt. Met deze app van het ministerie van Binnenlandse Zaken kun je jouw gegevens doorstrepen en/of watermerken. Handig!

5. 24/7 BZ Reis

Van Binnenlandse Zaken door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wist je dat ook zij een handige app hebben ontwikkeld? 24/7 BZ Reis bevat reisadviezen per land, informatie in het geval van een calamiteit en contactgegevens van Nederlandse ambassades en consulaten. De 24/7 BZ Reis-app is er zowel voor iOS als voor Android.

Voor meer handige Tech Travel-tips, check de speciale Reiseditie op Techgirl.nl!

