Waarom Japanse jongeren geen seks hebben

Hoe is het om als lesbische vrouw door landen als Rusland en Japan te reizen? Maartje Hensen en haar vriendin pakten hun koffers en reizen nu de hele wereld over. Voor Metro bloggen ze elke woensdag over hun avonturen als De Reismeisjes.

„Nee ik zie mijn vriendin niet naakt, uit beleefdheid.” Japanse cultuur is me toch wat! Tijdens onze vijf en een halve week Japan is onze mond meerdere malen opengevallen van verbazing. Natuurlijk hadden we vooraf gehoord over anime gekkigheid en rare wc-brillen, maar waar wij het meeste van stonden te kijken is de beleefdheid van mensen. Een kwaliteit die veel voordelen met zich meebrengt – zo is Japan het veiligste land ter wereld – maar tegelijkertijd veel problemen oplevert… in de slaapkamer.

De gastvrijheid van Japanners is ongekend, merken we meteen in Tokio. We couchsurfen in een huis waarvan de eigenaar er niet eens is. Daar ontmoeten we Michèle, een aardige Italiaan die al twee maanden in Japan woont en zich volledig probeert onder te dompelen in de Japanse cultuur. Hij draagt graag al zijn kennis over op ons en ineens hebben we het over Japanse seks. En die is niet best. Een groot probleem is Japanse porno. Op een of andere manier huilen vrouwen altijd als ze klaar komen, dus denken Japanners dat het zo hoort.

Met een beetje meer research komen wij erachter dat de hele anime cultuur ook niet helpt: alles is mooier en beter in anime. Daarbij is de Japanse werkcultuur ongelofelijk ongezond: mensen werken zich soms letterlijk dood. Tegenwoordig hebben vrouwen ook grotere ambities en is er onder de millenials van Japan een trend gaande: sekkusu shinai shokogun, het celibaat-syndroom. Er is geen behoefte meer aan seks, een relatie of een huwelijk.

In het land waarin beleefdheid zo belangrijk is en tot zoveel problemen leidt, proberen wij opzoek te gaan naar de LHBT-cultuur. In Tokio ontdekken we een relatief open LHBT-cultuur. Er schijnen zelfs meer homobarretjes te zijn dan in Londen! Het is echter een ander verhaal op andere plekken in Japan.

In Sekigahara – een klein plaatsje dat enkel bekend is door een historische gebeurtenis – ontmoeten wij onze Amerikaanse vriend Denton. Hij woont al twee jaar in Japan om Engelse les te geven en is homo. Hij vertelt ons dat hij via Grindr weleens met mannen afspreekt, maar dat het nooit iets kan worden. De meeste mannen die hij ontmoet zijn gay for the weekend en zijn doordeweeks bij vrouw en kinderen.

In Osaka slapen we bij een getrouwd stel van wie de dochter in Tokio studeert. Ze hosten graag studenten, waarschijnlijk om het lege nest een beetje meer te vullen. Ze overspoelen ons met ouderlijke liefde en laten ons okasan (moeder) en otosan (vader) tegen ze zeggen. Zodra okasan onze website in Instagram ontdekt, is ze er helemaal weg van. Tijdens een diner met vrienden erbij komt onze Kyoto-foto van de inari shrines op het volledige tv-scherm getoverd. Roxanne en ik kijken elkaar een beetje verschrikt aan: hier staan wij zoenend op. Tot onze verbazing – en ook weer niet – merkt niemand het op!

We ontdekken, net als de Italiaan en Amerikaan, het contrast van de cultuur. Aan de ene kant zijn Japanners beleefd en gesloten, maar gooi er een drankje in en Japanners blijken graag te willen praten over seksualiteit. Tijdens het liften rijden we een stukje mee met twee giechelende meiden. Ze vragen ons nieuwsgierig op wat voor mannen we vallen en vertellen over hun voorkeuren. Hoe leuk zou het zijn als we een keer terugkomen in Japan en we ontmoeten meer Japanners die openlijk – en passievol – over hun liefdesleven vertellen!

OVER DE REISMEISJES

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajourney.nl!

