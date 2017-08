En dan ben je plots beroemd in China

Hoe is het om als lesbische vrouw door landen als Rusland en China te reizen? Maartje Hensen en haar vriendin pakten hun koffers en reizen nu de hele wereld over. Voor Metro bloggen ze elke woensdag over hun avonturen als De Reismeisjes.

‘Are you model?!’ wordt ons – lichtelijk agressief – gevraagd als we door de verboden stad in Beijing lopen. De vrouw in kwestie is klein van stuk en lijkt in haar land nog niet eerder lange blonde Nederlandse meiden te hebben gezien. Ze kijkt naar ons op met dichtgeknepen ogen, alsof dan onze ‘echte’ verschijning dan beter tot zijn recht komt. We barsten in lachen uit en zeggen dat we toch echt geen modellen zijn.

Onze verschijning is nogal wat in China. Het was waarschijnlijk ook wat in Mongolië en Rusland, maar daar hadden we geen last van. In China wel. Er worden te pas en te onpas foto’s van ons gemaakt. De tactieken zijn werkelijk waar hilarisch. Alsof we niet doorhebben dat je ons fotografeert als je je mobiel in ons gezicht drukt, maar zelf de andere kant op kijkt. Of de zogenaamde panorama waar wij precies staan. En nog erger: de selfie van onder, waarbij wij op het mobiele schermpje kunnen zien dat wij echt het enige zijn wat op de achtergrond in beeld is.

We reizen door China per lokale trein in de laagste klasse. Dat betekent een 28 uur lang op een harde stoel in een zes-zitje. We hadden ook kunnen kiezen voor een hogesnelheidstrein met alles erop en eraan, maar dat zou niet avontuurlijk – en goedkoop – genoeg zijn! In de trein ontmoeten we de bevolking van China die al helemaal nog nooit Nederlandse meiden heeft gezien. Alles wat we doen is interessant: lopen naar de wc, praten met elkaar, heet water halen in de wagon, noedels eten, en het kaartspelletje Amerikaans jokeren is al helemaal interessant. Bij alles wat we doen, kijkt de hele wagon naar ons. Bij het kaartspelletje komt de hele wagon zelfs om ons zitje staan om eens even goed mee te kunnen kijken.

Tijdens onze lange treinrit naar Zhangjiajie kijken we de film Avatar. Ter voorbereiding op de bergen die we gaan zien, die als inspiratie diende voor de film. Bij het kijken realiseren we ons ineens: wij zijn de na’vi ten opzichte van Chinese mensen. We torenen boven ze uit, al onze ledenmaten zijn langer, onze huid is anders, onze haren zijn anders, ons gezicht is anders en we spreken een hele andere taal. Geen wonder dat ze ons zo lopen aan te gapen: dat zouden wij ook doen bij de na’vi!

Eenmaal uitgestapt in Zhangjiajie, zijn we aan wat rust toe. Helaas zijn het nationaal park en de Tianmen berg die we daar bezoeken alles behalve rustig. Op de Tianmen berg lijken alle Chinese toeristen in eigen land zich te hebben verzameld. We maken de fout om – semi vrijwillig – met twee vrouwen op de foto te gaan, ineens komt er een hele groep tevoorschijn. Een foto is niet genoeg, iedereen moet een groepsfoto, een privé foto en dan nog een keer met een andere achtergrond. Niet alleen staand, maar ook zittend en ondertussen lekker allemaal giechelen met elkaar. Na de invasie vinden wij een rustig plekje, maar blijkbaar zijn we achtervolgd…

Je kunt zeggen dat we hebben ervaren wat het is om een beroemdheid te zijn. En we kunnen je vertellen: dat is best pittig. Moet je je voorstellen dat je Beyonce bent en nergens ter wereld normaal over straat kan. Dan zouden we toch liever BN’ers zijn, kan je tenminste rustig op vakantie naar het buitenland (behalve China dan).

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagram foto's te maken. We kiezen alleen niet voor de makkelijkste weg: we beginnen onze reis namelijk in Rusland! In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajourney.nl!

