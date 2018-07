Zomers weer heeft dinsdag een kleine dip

Eerst werd de leeftijdsgrens om alcohol in supermarkten te kunnen kopen verhoogt van 16 naar 18 jaar. Vervolgens maakte Lidl bekend in 2022 geen sigaretten meer te willen verkopen. En dinsdag verkondigde Aldi dat kinderen onder de 14 jaar er vanaf oktober geen blikjes energiedrank meer kunnen aanschaffen. Lidl volgde direct dat voorbeeld. De verschuiving naar een ‘gezonder beleid’ is nu een jaar of tien aan de gang in de supermarktwereld. Wat kunnen we op dit gebied nog meer verwachten de komende tijd?

Is het voor jongeren straks verboden van hun zakgeld bijvoorbeeld zakken chips of snoep te kopen? „Zo’n vaart zal het niet lopen”, zegt supermarktdeskundige Paul Moers. Zodra je dergelijke producten ook achter slot en grendel zet voor minderjarigen, tast je de vrijheid van de consument aan, vindt hij. „Het is wel heel erg paternalistisch om tegen iemand te zeggen dat hij geen snoep meer mag kopen. Als supermarkt weet je tenslotte niet of de klant die zak in één keer leeg uit of twee snoepjes per dag neemt.”

Flatscreens