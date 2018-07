Word WK in wormen charmeren, Rummikub, schaakboksen!

Stiekem altijd de stille ambitie gehad om de beste van de wereld van iets te worden, maar weet je alleen nog niet waarin?

Goed/goud nieuws!

Voor alle wereldkampioenen-in-spe is er goed nieuws. Vergeet het WK Voetbal, die kaarten zijn reeds geschud, maar ontdek je glijd-kwaliteiten bij een regenworm, krik je jaarlijkse aantal potjes Rummikub tot kampioenenniveau, voedt een superherder op en wie weet win jij straks goud! Of een beker, de eer of waardebon, want niet alle WK’s zijn even officieel. Details. Het gaat om de titel wereldkampioen, en dat kun je in van álles worden.

,,Kom maar naar boven lekkere worm van me!"

Wormen charmeren

Doe goed je best, dan komt-ie vanzelf naar boven. De worm dan, en laat dat nou net de bedoeling zijn van het Worm Charming Championship, het jaarlijkse event in het Engelse dorpje Willaston. Deelnemers uit alle windstreken gaan al sinds 1980 op hun knieën op een 3 bij 3 plekje om zo veel mogelijk glibberige kopjes uit de natte grond te laten komen. Niet met zwaar geschut, maar met behulp van kleine tools die voor trillingen zorgen en wat smooth talking, of ‘charming’, zoals ze het daar noemen. ,,Kom maar lekker omhoog, lieve worm.” Het record staat op 567 en dierenliefhebbers, geen paniek: na afloop worden de wormen weer in het wild losgelaten en in het donker, zodat ze niet meteen worden opgegeten.

Rummikub

Facebook World Rummikub Championships

In november wordt in Jerusalem gestreden. Niet met granaten en om territorium, maar met gekleurde getallen om de titel beste Rummikubber van de wereld, in het Waldorf Astoria. Rummikub is al ruim 40 jaar lang een geliefd spel over de hele wereld, ‘Brings people together’ staat op de doos van spellengigant Goliath te lezen. Ooit begonnen als kaartspel, heeft het intussen al tot meerdere varianten geleid, maar de liefhebbers kunnen niets anders dan beamen dat niets boven h Nederland draagt ook zijn steentje bij in het mondiale Rummikubwezen en heeft al meermaals het WK gewonnen. In 2012 moest het NK Rummikub opnieuw worden gespeeld, omdat de winnaar bleek te hebben valsgespeeld. Iets met extra steentjes in de mouw.

Schaakboksen

Hier komt het aan op verstand en kracht... Facebook: World Chess Boxing Organisation

Terwijl het spuug van je bitje op de grond valt, denk je na over hoe je de halfnaakte man voor je schaakmat kan zetten. Ook hij zweet zich kapot, en bloedt hij nou uit z’n oor? Zomaar een plausibele potentiele scène uit het Chessboxing Amateur Championship dat eind deze maand in India wordt uitgevochten, zowel mentaal als fysiek a.k.a. ‘het ultieme gevecht’. The quest for the smartest & toughest, maar hier geen ingewikkelde selecties, je kunt je aanmelden via Facebook.

Schoenmaken

Instagram winnaar Patrick.frei.bespoke

Een eeuw geleden werden over de hele wereld allerlei schoenmaakwedstrijden gehouden, maar tijdens de daaropvolgende 100 jaar verloor het ambacht zijn schoenglans. Een aantal schoenliefhebbers en -makers, van webshop tot blog tot winkel besloot het imago van schoenmaken weer op te poetsen en bedacht een WK waarin schoenmakers hun beste voetje voor konden zetten. Wel gewoon vanuit huis of atelier, want schoenmaken doe je nu eenmaal niet even in een uurtje. De winnaar deed er maar liefst 160 uur over, maar resultaat is dan ook een glanzend zwarte herenschoen die van de punt tot de hak strak en decoratief tegelijk is. Samen met twee andere paren, is dit winnende paar nu op wereldtournee waarbij schoenwinkel in Bejing tot Oslo worden aangetikt. Kijken kijken, niet passen.

Zandsculpturen

Niet de winnaar maar wel een vrouw van zand die hoge ogen scoort!

Geen Japanse geisha of een andere bevallige dame, maar een stoomwals heeft dit jaar het WK Zandsculpturen gewonnen. De winnaar uit Groot-Brittannië liet acht andere uit de kluiten gewassen zandkastelen achter zich met zijn bouwwerk dat lijkt te zweven. 40.000 kilo zand gebruikte Baldrick Buckle, net als de andere deelnemers. Overigens wordt geen strandzand, maar rivierzand gebruikt. Plakt beter, want hoe natter het zand, hoe strakker het kasteel. Of sculptuur. Alle kunstwerken zijn nog tot 19 augustus op de Lange Voorhout in Den Haag te zien en de toegang is gratis.

Herdershond

Als hij geen groot bot heeft gekregen... Facebook WUSV

Zelf niet echt een talent, maar ben je wel heel toevallig het baasje van een Duitse herder die je verdedigt waar nodig, kan ruiken als de beste en je altijd gehoorzaamt? Dan ben je net te laat voor het WK Universal Sieger in het Vlaamse Diest, waar in drie dagen uit z’n 70 herdershonden uit 20 landen de wereldkampioen werd gekozen, die niet alleen een glanzende gezonde vacht had, maar ook de meest ontwikkelde speurneus was/had, het beste luisterde en je verdedigde tot op het bot. Bij wijze van spreken dan. Guter Hund!