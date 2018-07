Vijf doden in Japan door hittegolf

Een avondje in het casino kan al behoorlijk spannend zijn, maar in Holland Casino loopt de spanning wellicht ook nog op een andere manier op. In de zogenaamde Experience Zone kun je namelijk elk weekend flirten via speelautomaten.

Je kunt er namelijk niet alleen een kansspel op spelen, maar ook berichten en emoji versturen naar andere automaten. Dus als jij die brunette of die gespierde kerel wel ziet zitten, kun je nog een gokje wagen.

De Experience Zone is een speciale speelruimte die is afgestemd op jonge en beginnende spelers tussen de 25 en 45 jaar. De nadruk ligt op speluitleg en lage inzetten van bijvoorbeeld 50 cent of 1 euro. Maar als je geen geluk hebt in het spel, is er nu dus ook nog een kans dat je weél gelukkig wordt in de liefde.