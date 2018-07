Quizmaster Rob heeft elke dag volle bak zin!

Is het een presentator? Is het een cabaretier? Beter nog: het is quizmaster Rob! Met z'n zelfspot en (goede) slechte grappen een verademing in ons huidige medialandschap. Sinds een week of drie presenteert hij elke werkdag Lucky13, het spel waar je door dertien vragen goed te beantwoorden, geld verdient.Niet slecht voor een gratis app.

Bekend

Herkend wordt-ie al zeker weleens, verklapt hij. „Vooral bij de bakker, maar daar woon ik boven, dus dat telt misschien niet.” Laatst ook in Schagen trouwens, „jij bent van de televisie, zeggen ze dan.” Ja klopt, maar ook van de radio en het monteren achter de schermen, „maar om dat dan helemaal te gaan uitleggen, is ook weer zoiets.”

voorbereidingen voor de show met de Light Saber

Relaxen

Rob Janssen (29) barst ook na de uitzending van de energie, „de adrenaline stroomt nog door me heen, echt zo’n lekker gevoel.” Maar ter ontspanning straks thuis geen warm bad, yogasessie of een of andere relaxapp. Het liefst monteert hij thuis nog een filmpje of wat, „ik ben eigenlijk best wel een nerd!”

Rob had het van tevoren al helemaal uitgetekend in z'n notitieboekje dat hij altijd bij zich draagt (behalve tijdens de uitzending)

Rob van Duin

Hij heeft zijn pak verruild voor T-shirt en jeans en zijn lenzen voor een bril. Na de uitzending ziet Rob, die vroeger André van Duin wilde worden ‘als hij groot was’, er op het eerste gezicht anders uit dan op tv en in de app, maar als hij begint te praten met hetzelfde enthousiasme, zijn aanstekelijke lach en Brabants accentje waardoor je instant zin krijgt in carnaval is het gewoon Rob van de tv. Al is @robvanderadio zijn Instagram. Want behalve Lucky13, is hij ook dj bij 3FM en presenteert hij op onder meer vrijdagnacht de Freakshow. Bezig baasje, die Rob. „Ik doe het allemaal naast elkaar, zou ook geen keuze nu willen maken.” Zijn ogen lijken even nog meer te glanzen, „al droom ik wel van een eigen ochtendshow.”

Instagram robvanderadio

Echt grote knallers

De grootste pubquiz van Nederland worden met Lucky13, dat lijkt hem wel wat. „We horen nu al dat in studenten- en bejaardenhuizen veel samen wordt gespeeld, goed voor de saamhorigheid.” Nu wordt elke dag 1000 en 2000 euro onder de winnaars verdeeld en is het eindbedrag vaak net iets minder dan twee euroknallers (en soms ook 13 euro). Een mysterieus lachje verschijnt op z’n mond, „Maar het zou zo maar kunnen dat we heel binnenkort ineens om hele grote bedragen gaan spelen... En deze vrijdag al om 2000 en 5000 euro.”

Groetjes aan...

Dat het live-tv is, maakt het zowel heel spannend als extra leuk. De eerste keer live zweette hij peentjes, intussen kan hij elke dag bijna niet wachten ‘tot hij weer mag’ en vooral de dynamiek met de kijkers vindt hij leuk. Op de Lucky13-telefoon stroomt de Whatsappinbox tijdens de uitzending vol, net als de mailbox. ‘Of hij even de groetjes wil doen aan...’ blijkt ook anno 2018 nog een populair verzoek. Tuurlijk doet hij dat wel even tijdens de Pauzeshow die te volgen is op de app.

Dikke props voor de props

Verticaal optreden

Het liefst nodigt hij in die zeven minuten ook nog iemand uit, zo gaf Hans Kazan het pauzeshowstokje twee weken geleden over aan Giel Beelen die het binnenkort weer doorgeeft aan het Shantykoor. Iedereen die wat kan, of vooral wil en nog belangrijker: ‘verticaal in beeld past’ (want zo wordt het op je telefoon uitgezonden), kan zich aanmelden via Rob@lucky13.nl. Buiksprekers bijvoorbeeld, „of een accordeonmens, ook altijd gezellig.” Een voltallig symfonieorkest wordt dan weer wat lastig, maar het improvisatietalent blijkt ook nu niet voor een gat te vangen: „tenzij ze allemaal achter elkaar gaan staan.”

Nederland raakt verslaafd aan Lucky13!

Robletters

Het postbusnummer (154 1250 AD Laren ) was zijn idee, „heel veel meer oldschool dan dat krijg je het niet!” De afgelopen drie weken is er al van alles in binnengekomen. Hoewel, ‘van alles’ is een groot woord, het is nou ook (nog) niet zo dat de olijke quizmeester wordt bedolven onder handgeschreven liefdesbrieven en damesslipjes, glimlacht hij, maar de das blijkt wel een geliefd poststuk. De roze van Marloes uit Den Bosch is een van zijn favorieten, al zal hij de das die hij laatst droeg en waarop een jongen zijn vriendin ten huwelijk vroeg ook niet snel vergeten. „Da’s toch mooi?!”