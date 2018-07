Nachtje kamperen op zo'n 100 meter hoogte

Acht gelukkigen beleven donderdagnacht gegarandeerd een hoogtepunt, op het dak van de A’DAM Toren, in hun tentje. Of erbuiten, op het dak, want daar gebeurt het steeds meer, op allerlei plekken in de stad.

Geen pleepapier mee

Wc-papier genoeg een verdieping onder het dak in het restaurant waar de toiletten zijn, dus dat hoeven de prijswinnaars die een kampeernachtje op het dak hebben wonnen, niet mee te nemen. En geen geknoei met haringen en gestruikel over de stokken: de tenten staan ook al. ,,Het is een vrij luxe kampeer-experience”, beaamt Pauline Goedhart van de A’DAM Toren. ,,Meer een glamping dan een camping. De winnaars slapen in compleet ingerichte tentjes en hoeven eigenlijk niks mee te nemen, behalve schone kleren en een tandenborstel.”

Winnaar Juan

Juan houdt wel van slapen op bijzondere plekken

En misschien wel het zakmes dat hij als kleine Juan tijdens een van zijn eerste kampeerervaringen kreeg van zijn ouders in Zwitserland. Prijswinnaar Juan van Vessem schreef over zijn kampeerherinneringen op Facebook en hoe hij als geadopteerd Colombiaans en 'totaal verkaasd' jongetje, hier opgroeide en altijd ging kamperen met het hele gezin. ,,Het zakmes heb ik nog steeds, ik maak er m’n biertjes mee open!” Ook die keer trouwens toen hij illegaal kampeerde ‘ergens in een tuin bij de Vinkeveense Plassen.’ ,,Gingen we met vrienden en drank op kampeerboevenpad. En betrapte iemand ons, dan doken we snel de boot weer in.” Of die keer dat hij z’n tentje opsloeg in het Vondelpark by night (,,mag niet, wel heel cool’) en the one in de woestijn, tijdens Burning Man. Mooie tijden, hoor, verzucht hij. ,,Je ervaart zo’n vrijheidsgevoel.”

All-in

Ook Juan gaat zeker weten schommelen

De rode draad van zijn overnachtingen op spannende plekken: de tent en de vrolijke Amsterdammer verheugt zich dan ook al op het nachtje slapen op 100 meter hoogte. Al gaat hij er natuurlijk niet de hele tijd in liggen, want nu kan hij eindelijk vanaf dáár eens zíjn huis zien, ,,ik kijk vanaf mijn eigen dakterras op de toren en droom altijd een beetje weg als ik dat ding zie.” Hij neemt wel warme kleren mee, want hij verwacht dat het koud gaat worden, en gaat verder all-in. Dus ook volle bak meedoen aan de yoga bij het krieken van de dag en, en nu beginnen z’n ogen te glinsteren, moving over the edge: ,,Die schommel staat al een miljoen jaar op m’n verlanglijstje... Of in elk geval al zolang-ie er al staat, dus daar ga ik ook zeker op.” Vannacht gaat een once-in-a-lifetime worden, mijmert hij, ,,toch wel echt bijzonder dat we op die toren zijn tijdens uren dat er verder helemaal niemand is.” Behalve de andere prijswinnaars dan, ,,een gedeelde ervaring, dat gaat zeker weten gezellig worden!”

ROEF

ROEF'ers Cathelijn de Reede en Jesse Jorg op hun beider lievelingsplek. Het dak / Marc Deurloo

Zelf slaapt ze er dan wel niet, ,,best jammer...”, maar verder is Cathelijn de Reede helemaal op de hoogte van de camping op de A’DAM Toren, als medeoprichter van ROEF, waar alles draait om de daken van Amsterdam. ,,Nog zo’n beetje de enige plekken in de stad waar alle ruimte is en dus nog van alles mogelijk.” Behalve het hoogste festival van de stad, waarbij wordt geborreld, gedanst en nog veel meer op de rooftops, organiseren ze expedities, symposium en diners, op het dak dus. ,,We willen zo iedereen inspireren om eens wat meer omhoog te kijken.”

Onder de sterren

Samen met haar vriend en ROEF’er van het eerste uur en bovenste plank Jesse Jorg heeft ze al wel een keer gekampeerd op een dak. Stiekem, glimlacht ze, ,,we zijn natuurlijk beiden groot fan van het daklandschap en toen we ooit op de Wibautstraat langs een gebouw in de stijgers fietsten, keken we elkaar aan en...” Het tweetal dacht preciés hetzelfde. Ze pakten thuis snel hun tent, klauterden de hoogte in en beleefden een hoogtepuntnacht, daar bovenop het dak. ,,Het is prachtig om alle lampjes in de stad onder je te zien aangaan, met de sterren die boven je stralen.” Ze weet zeker dat de winnaars vanavond ook zo’n magisch moment gaan beleven, ,,je voelt je on top of the world, het geeft zo’n kick om naar beneden te turen en de stad onder je druk in de weer te zien en mensen nog net op het tijd het pontje te zien halen, of niet.” Ze vraagt zich wel af of ze de volgende ochtend de vogeltjes zullen horen, ,,daar is het misschien wel te hoog voor...”

Daklandschap

Het overnachten op daken past perfect in het drukke Amsterdam van nu waar veel vraag is naar overnachtingen en als het aan ROEF ligt, zou het op veel meer daken kunnen. ,,Ook voor Amsterdammers zelf zou het een mooie beleving zijn. Het is net als met een boot door de grachten, dan zie je de stad ineens ook vanaf een heel andere kant.” En het gaat de goede kant op, naar boven dus, want er komen steeds meer groendaken en daktuinen bij. Een hele mooie stadsontwikkeling, zo besluit ze, ,,vanaf het dak zie en beleef je gewoon veel meer!”

Mooie uitzichten / Instagram @roefamsterdam

Topprijs

A'DAM, ROEF en Campspace, de startup en expert van bijzondere en out-of-the-box kampeerplekken, sloegen de handen ineen en organiseerden deze originele overnachting. Iedereen die kans wilde maken, kon op Facebook antwoord geven op de vraag: ‘Waarom en met wie wil jij kamperen op het dak van de A’DAM Toren?’. Uit de 265 aanmeldingen zijn acht winnaars gekozen. Hun prijs? Een overnachting in de ingerichte tenten, diner en ontbijt, filmvertoning van De Wilde Stad tijdens zonsondergang, yogales in de ochtend en een akoestisch optreden door een van de A’DAM Music School-talenten. Om middernacht stopt het programma en gaat het licht uit. Figuurlijk dan, want met alle lichtjes uit de stad, wordt het nooit écht donker, daar bovenop het dak. Maar dat heeft juist wel weer wat.