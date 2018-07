Meisje (14) veel en vaak verkocht aan oudere mannen

Een meisje van 14 is jarenlang verkocht aan veel oude mannen, dat meldt BN/De Stem. De krant maakte een reconstructie van het bizarre en gruwelijke verhaal.

Het begon met één man, die in eerste instantie al loog over zijn eigen voorkomen. Hij stelt 18 jaar oud te zijn, maar blijkt bijna twee keer zo oud. Hij profiteert van het feit dat ze zich thuis niet helemaal lekker voelt en dat ze zich daar graag tegen afzet.

Andere achtergrond

,,Mijn vader zou hem nooit accepteren, iemand met een andere achtergrond. En dan ook nog ouder dan ik. Daar kon ik echt niet mee aankomen.” Andersom geldt hetzelfde. ,,Hij zei me dat zijn ouders een relatie met een ongelovig meisje niet goed zouden keuren.”

Maar wat eerst een leuke verboden liefde lijkt, blijkt al snel anders. Ze wordt vaak misbruikt en gedrogeerd met bijvoorbeeld ghb. Vervolgens kwamen er andere mannen in het spel, die seks met haar hadden, terwijl de man hier geld voor ving.

Rug toekeren

Ze wil hem de rug toekeren, maar zijn invloed is op dat moment al te groot. ,,Het kon me niks meer schelen. Ik kwam niet los van hem, ik heb het geprobeerd, dan werd ik midden op straat zo van mijn fiets geschopt. Hij dreigde mijn broertje iets aan te doen, of mijn moeder. Hij zette een pistool op mijn hoofd en zei dat hij mijn kop eraf zou knallen als ik niet deed wat hij zei. Dus als ik een berichtje van hem kreeg dat ik nú moest komen, dan ging ik. Waar ik ook was, op school, thuis, ik haastte me naar hem toe. Dan werd ik in een auto gezet, ergens heen gereden, gebruikt en weer teruggebracht. Ik voelde me de hele tijd vies.”

Omdat de fysieke pijn niet meer te voelen, vluchtte ze vervolgens zelf in de wereld van de drugs. ,,Ik was constant verdoofd. 80 procent van de tijd ben ik kwijt, van de dingen die met mij gebeurden. Van de dingen die ik deed als ik geld nodig had voor drugs op de momenten dat ik die niet van hem kreeg. Ik pleegde inbraakjes, beroofde mensen van hun geld. Soms ging ik naar de stad, dan zocht ik ruzie met de eerste de beste, dan viel er soms een klap. Ik ben er niet trots op, bepááld niet, dat ik zo een uitweg probeerde te vinden voor al mijn onvermogen, voor mijn frustraties, dat ik het allemaal op anderen afreageerde."

Ruzie

Een ruzie met haar moeder leidde er uiteindelijk toe dat het verhaal in de openbaarheid kwam. ,,We kregen enorme heibel, en uiteindelijk leverde ze me af bij mijn baas, ik had een bijbaantje in zijn winkel. Ik kon goed met hem opschieten. Hij heeft het verhaal uit me getrokken, is met mij naar de politie gegaan, waar ik aangifte deed.”

Ze moest echter maanden onderduiken en zit nu inmiddels in een specialistisch opvanghuis. Ondertussen loopt haar belager nog altijd vrij rond en vreest ze dat haar zaak geseponeerd wordt, omdat het haar woord tegen het zijne is. ,,Ik koos voor nem, niet voor al die andere mannen. Hij liet het me allemaal doen, ik had geen keus.”