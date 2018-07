Lekker sfeertje wel daar in de studio

Metro's Iris is al vanaf het prille begin (zo'n drie weken geleden) fan van quizmaster Rob en Lucky13, 's lands nieuwste quiz op SBS6, vlak vóór Utopia en waarmee je echte knaken kunt verdienen via de app. Geen tonnen, maar een dubbele grillburger zit er zeker wel in, na twee keer winnen.

Da(')s

Het skelet als levende bewijs voor lichaamgerelateerde vragen

„Da’s te lang!” komt hij de studio binnengelopen met z’n handen om z’n nieuwe rode stropdas. „Kun jij me efkes helpen Jacco, ik draag normaal nooit een das en hoe lang hebben we nog?” Rob Janssen wrijft zich verheugd in de handen, hij heeft er weer zin in en wanneer Talpa’s creative director Jacco Keyzer ook nog eens begenadigd dassenstrikker blijkt en Rob er daarna weer strak in z’n blauwe pak als om door een ringetje te halen uitziet, kan Lucky13 echt van start. Moet ook wel, want in tegenstelling tot alle andere quizzen, is dit hartstikke live. Rob krijgt nog even wat laatste poeder op z’n gezicht en checkt of alle props present zijn. Het hondje knikt als altijd ja met z’n kopje, de analoge wekker doet z’n werk, de magnetron wacht op ‘iets heets’ tijdens de pauzeshow. De rode stok springt figuurlijk in het oog en blijkt niet veel later een Light Sabre te zijn en bij een vraag over Star Trek te horen.

De attributen, inclusief de Light Saber (met rood rape ingewikkeld)

Yes!

Of bij Star Wars? Oh fuck, in welke ‘Star’ zat Luke Skywalker ook alweer? „Star Wars”, hoor ik iemand van de productie naast me fluisteren. Ik druk het antwoord in op m’n telefoon en bedank haar in stilte. Het is iets na zevenen en ik zit met m’n laptop op schoot en telefoon in de hand op een stoel achterin de studio. Tot nu toe heb ik twee keer gewonnen: 1, 99 euro en 1, 28 om precies te zijn, toch maar weer mooi bijna een dubbele grillburger. Niet gek voor een gratis app.

Iedereen doet mee

Als ik verder om me heen kijk, zie ik dat iedereen, van visagiste tot social media expert en de attributenvrouw, met een oog naar Rob kijkt en met het andere op zijn of haar telefoon om mee te spelen. Een opgetogen yes! op fluistertoon wordt opgevolgd door een beteuterde ‘oh jaaa...’. „Officieel mogen we niet meespelen natuurlijk”, licht iemand zachtjes toe, met lichte teleurstelling in z’n stem, „dus we keren het geld niet uit op onze bankrekening.” Iets wat wel gebeurt op die van de 1464 winnaars van het eerste potje (67 cent). „Veel plezier ermee!”

Winnen!

Pauzeshow

Tijdens de aankondiging van de Pauzeshow tovert hij een broodje bapao tevoorschijn en ineens schiet me iets te binnen, wat ik onlangs van iemand heb gehoord... Ik spring op. „Wist je dat broodje bapao eigenlijk gewoon broodje broodje betekent?” Een tikkeltje trots presenteer ik het weetje als ware de remedie voor wereldvrede tijdens het reclameblok van ’s lands nieuwste en nu al erg populaire quiz. Om me heen wordt gelachen. Ja, dat wisten ze al. Van Rob.

Inclusief magnetron

Lekker die zelfspot

Het is soms moeilijk om stil te blijven als hij weer een (lekker) slechte grap of goeie grol uit z’n blauwe mouw schudt en een paar shots van Rob in actie heeft meer effect dan welke shots dan ook. Zijn tomeloze energie en verfrissende zelfspot werkt aanstekelijk en je steekt ook nog wat van op van de quiz. Nooit geweten dat de metro in Zuid-Afrika ‘moltrein’ wordt genoemd en meteen schiet me een nieuw weetje te binnen. Hoe ze in datzelfde land ‘Big Brother’ noemen. Grote broer, koekeloer. Of komt dat ook van Rob? Nee, maar voordat ik de kans krijg het te onthouden, ga ik af bij vraag zeven. Ik vloek, niet echt in stilte. Morgen weer een nieuwe kans.