Angst in Zuid-Holland voor bevingen door gaswinning

Steeds meer inwoners van Zuid-Holland zijn bang voor aardbevingen als gevolg van gaswinning in hun provincie. Ze vrezen hetzelfde lot te moeten ondergaan als de mensen in Groningen, die schade aan hun huizen hebben opgelopen en gezondheidsklachten hebben door stress.

Een van die Zuid-Hollanders is Cock van Meurs, die direct in de pen klom toen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendmaakte dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gaswinning in Midden Delfland en het Westland wil verlengen en opschroeven.

Brief

In dit gebied wordt al sinds de jaren 80 naar gas geboord en er heeft zich nog nooit een beving voorgedaan, maar Van Meurs is bang dat daar verandering in gaat komen. De inwoner van Den Hoorn kan er met zijn pet niet bij dat de overheid na alles wat er in Groningen is gebeurd nu in zijn provincie gas naar boven wil halen. Daarom schreef hij een brief naar de gemeenteraad van Delft en de gemeente Midden Delfland.

„Het is een problematiek die zijn weerga niet kent. In Groningen verzakt de grond en dat veroorzaakt aardbevingen met grote schade voor de bevolking. Als reactie wordt de gaswinning daar sterk gereduceerd en is de overheid de weg ingeslagen om binnen afzienbare tijd van gasverbruik af te stappen. Tegen de stroom in van alle feiten wordt de gasproductie in Zuid-Holland verhoogd. Onbegrijpelijk.”

Doodvechten

Ook Ton Reiber uit Delft maakt zich zorgen. Niet zozeer voor zijn eigen stad, want daar is eventuele schade vrijwel uit te sluiten. „Maar voor mensen even verderop richting De Lier kan het wel grote gevolgen hebben”, zegt hij. „Waarschijnlijk kost de situatie in Groningen de NAM dusdanig veel geld dat ze hier nog even snel geld willen verdienen. Wat een onzin. Ik zie totaal het nut niet in van het naar boven halen van het kleine beetje gas dat hier zit. Vroeger werd hier ook veel geboord, maar op een gegeven moment hebben ze boel gesloten omdat het niet rendabel was. Ik begrijp daarom echt niet dat ze de gaswinning nu weer gaan intensiveren. Ik heb medelijden met de mensen die er straks schade van ondervinden. Zij moeten straks bewijzen dat het door gaswinning is veroorzaakt en zullen zich moeten doodvechten om hun geld te krijgen. Vreselijk.”

In adviesbrieven van onder meer de Mijnraad, Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging en het Hoogheemraadsschap Delfland staat dat ‘de kans op schade te verwaarlozen is’ en dat ‘schade slechts bij hoge uitzondering te verwachten is’. Van Meurs: „De overheid maakt ons wijs dat de risico’s klein zijn, maar dat dachten ze veertig jaar geleden ook toen de Groningse gasbel werd ontdekt. En moet je nu eens zien.”

42 procent kans

Läslo Evers, seismoloog bij het KNMI, is duidelijk: „Bij gaswinning kunnen aardbevingen optreden.” In het winningsplan van de NAM staat dat de kans in bijvoorbeeld Monster hierop 19 procent is en in ’s Gravenzande zelfs 42 procent.

Vandaar dat Evert Hassink van Milieudefensie de provincie Zuid-Holland ‘Groningen in het klein’ noemt. „Ik weet dat het een beladen begrip is, maar door nog meer gaswinning gaat de bodem verder dalen en neemt de kans op aardbevingen simpelweg toe. Het risico op letsel is kleiner dan in Groningen, want het gasveld is simpelweg minder groot. Maar de kans is absoluut aanwezig dat er schade aan huizen ontstaat, zeker in het geval van een ouder huis. Dan kan bodemverzakking net het laatste zetje zijn om bijvoorbeeld scheuren te veroorzaken.”

Chemicaliën

De kans op bevingen is overigens niet de enige zorg van Zuid-Hollanders. De NAM wil door het zogenaamde ‘fracken’ meer gas uit de bodem zien te krijgen. Bij deze techniek worden chemicaliën gebruikt om gas uit diepe ondergronden vrij te maken. „Uitgerekend in een kassengebied waar veel gewassen worden geteeld. Dat is voor mij heel verwarrend en eigenlijk onbestaanbaar”, zegt Van Meurs. „Waarom gif in de grond spuiten om het laatste restje gas uit de grond te jagen?”

Ook Milieudefensie is niet blij met deze boortechniek. Hassink: „Op zich kunnen de chemicaliën niet in het grondwater terechtkomen, daarvoor wordt er veel te diep geboord. Maar het risico bestaat dat er een lek in de boorbuis komt, waardoor de chemicaliën wel in het grond- of oppervlaktewater terechtkomen. En het is lastig om dat gelijk te kunnen constateren, dus de kans is er dat pas veel later wordt gesignaleerd dat er chemicaliën zijn gelekt.”

Het advies van Hassink aan bezorgde Zuid-Hollanders is dan ook: „Dien bezwaar in tegen het nieuwe winningsplan.” Dat kan tot en met woensdag 8 augustus.