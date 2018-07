Achter de strandschermen van Zandvoort

Dagje naar het strand, maar zonder bikini...

De mensen erachter

De viskraam is er al vanaf 1951 en ook het toilet- slash strandsnuisterijenhuisje ‘aan de rotonde’ bestaat al sinds 1952. Een bries nostalgie over het strand waar ook het blote voeten-strandpaviljoen staat dat precies 113 dagen jong is. Metro’s Iris deed een dagje Zandvoort en ontmoette de strandmensen achter de schermen die er elke dag weer een feestje voor de dagjesmensen en vakantiegangers van maken.

Vlezige vis

Het is met nieuwe haring aan zee net als met het plakje leverworst bij de slager: het smaakt gewoon nét wat lekkerder als je het ter plekke eet. ,,Hij is supergoed dit jaar”, lacht Bob van der Voet vanachter zijn viskraam Boudewijns Visservice. Een hapje van z’n vlezige vis en je wil er meteen nog een. Bob is ‘de nieuwe Boudewijn’ en z’n kraamnaam herinnert nog altijd aam de man die in 1951 de viskraam opende, al had Boudewijn toen nooit kunnen raden dat ruim 65 jaar later zijn erfgoed louter 5 sterren op Facebook zou scoren. ‘Top, lekker en altijd een feestmaal’ vindt Benny, ,Je grijpt nooit mis bij de allerbeste viskraam die er in Zandvoort aan zee is’, zegt George.

Vistrio

Hun geheim? Dat verklappen ze natuurlijk niet, knipoogt de vrolijke visman. Misschien de minimale viskruiden op de kibbeling waardoor je vis op z’n puurst proeft? Of het sausjeskwartet dat je erbij krijgt, in plaats van een sauskeuze te moeten maken? Een kijkje naar het vistrio achter de kraam waar geen viswijven maar drie lekkere bekken de visjes in de frituur gooien en bereiden, en de vrolijkheid straalt er van af. ,,Misschien is dat wel ons geheim!” Hij maakt lange dagen en is bij het krieken van de ochtend al bezig met zijn vis, soms wel tot middernacht. Zijn glimlach verdwijnt nooit, ,,ik heb hier toch de allermooiste werkplek?”

Dan moet een van de vismannen ‘heel nodig’. ,,Ken je Joerike al?”

Gelukkig

Nee, maar niet veel later wel, want een stap over de drempel in ‘Joerikes toko’ en een paar woorden over en weer en je hebt het gevoel deze charmante verschijning al jaren te kennen. Vroeger runde ze het met haar zus, nu doet ze alleen en getuige de vriendelijke blikken van strandgangers die voorbij lopen of even komen plassen en een praatje maken, waarbij ze velen bij naam kent -,,lekker gezwommen Eefje?” ,,leuk je weer te zien, Anneke!”- doet ze dit met verve. En met heel haar hart, ,,ik voel me gelukkig in m’n toko.”

Big five

Het toilettenhuisje bestaat al sinds 1952 en ze wijst naar de granieten vloer die er al sinds mensenheugenis ligt. ,,Zoveel voetstappen...” mijmert ze. Jaar in jaar uit weten vele mensen het knusse toilet- slash snuisterijen- slash strandspullenhuisje te vinden. De Big Five meeste verkochte spullen? Schep, emmer, bal, vlieger, windmolentje. Maar je vindt er ook hoeden, jurkjes, bellenblazers, en alles tegen lage prijzen.

50 cent

Bij de ingang staat een bordje. Plassen 50 cent en van tevoren (vorher) betalen. En daar is ze best een beetje streng in. ,,Je moest eens weten hoe vaak ik de vraag hoor of ze later mogen betalen omdat hun geld boven ligt...” Mooi dat ze dan vaak niet terugkomen, verklapt ze uit ervaring. ,,Maar ik doe het wel op m’n gevoel, soms zie ik gewoon dat iemand het meent.”

Goed gevoel

,,Mag ik straks betalen? Ik heb m’n geld boven liggen.” Over de duivel gesproken, of een goedgebouwde jongen met een allerhande aan decoraties in eeuwige inkt op z’n lichaam. Ze kijkt hem recht in de heldere ogen. ,,Ik heb er een goed gevoel over. Ga maar even, maar wel zo terugkomen, hè?”

Best toilet ever!

Best Toilet Ever! (Julie from Wiesbaden) En sehr nette Besitzerin und sehr schöne Toiletten(Anne aus München) staat met hartjes en uitroeptekens in het gastenboekje op de damestoiletten. Ernaast ligt een bedje om baby’s te verschonen en daarnaast een hoekje met kaptafel, eau de cologne flesje uit tijden van weleer, borstel, lotion met een sticker ‘toiletten bij de rotonde’ erop en een grote spiegel, waar de Vlaamse Eefje voor staat, ,,voordat ik in de auto stap, ga ik altijd eerst langs Joerike om op te frissen.”

Schat

En dan komt de tattoojongen met intussen lege blaas aangesneld. Met een blinkende euro in z’n hand. ,,Omdat je zo’n schat bent.” Ze straalt als de zon boven haar en wijst naar de snoepbak op haar tafeltje, ,,pak een hartje van me.” Joerike wendt zich weer tot mij. ,,Ken je Bas van Barefoot al?”

Blote voeten

Nee, en in stijl vervolg ik mijn weg op blote voeten naar Strandpaviljoen Barefoot Cottage, dat op 15 maart de deuren opende en inmiddels al een echte hete spot is geworden, voor zowel Zandvoorters als dagjesmensen. Met een gingerbeer in m’n hand, nestel ik me in de comfortabele kussens van de bank en kijk naar de zee voor me. Mooi hè? Eigenaar Bas Liewes komt naast me zitten en tuurt naar de branding. ,,Ik heb het gevoel dat de zon preciés in de zee zakt voor Barefoot. Het is elke keer weer een magisch moment.”

Jong en oud

Naast me zitten twee meisjes die er een Snapje uitgooien op hetzelfde moment dat een vrouw uit de zee richting Bas komt gelopen. Het water druipt uit haar zilveren haar. ,,Ik heb m’n gehoorapparaat weer gevonden, mop.” Niet in de zee overigens, ,,gewoon thuis.” Ja, jong en oud ontmoet elkaar hier, net als de Latte Machiatto’s, Corona’s en normale biertjes. Geen moeilijk zien-en-gezien-worden-gedoe hier, beaamt hij. Wel een natuurlijk relaxedheid die zeker voor iemand uit het drukke Amsterdam overweldigend lekker is.

Elke dag

Van het ‘fijne gekrakeel van honden’ tot ’s ochtend negen uur -daarna geldt op het strand een hondenverbod- tot de borrel na werk met hun eigen playlist en het dancefeest 'Strandverblijf' op 21 juli, Bas heeft zijn plek gevonden in zijn Barefoot Cottage. De ontspannen strandman tuurt weer naar de eindeloze zee. ,,Elke dag is hier een mooie dag.”