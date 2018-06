Scoren in laatste minuten... Ook bij WK-veiling!

Elke week start bij online veilingplatform Catawiki de WK-veiling. Deze week: shirt gesigneerd door Pelé en Neymar, ,,dat kan zo maar richting 2500 euro gaan.”

Gouden momenten

Net zoals tijdens dit WK, wordt ook in de laatste minuten van de veiling vaak gescoord, weet Catawiki veilingexpert Marc Jans. ,,Heel spannend is dat en je merkt echt dat de winst niet aan anderen wordt gegund.” Hij denkt even terug aan het shirt van Messi dat onlangs in de laatste minuten van 100 naar 2600 euro ging. Hij gaat dan nog net niet voor z’n beeldscherm zitten -de belangrijkste plek voor een ‘online veilingmeester’- met bier en popcorn, ,,maar dat zijn gouden momenten, hoor, die maken dit vak zo mooi.”

Catawiki's veilingexpert Marc Jans

Oud en nieuw

Elke week start nu bij online veilingplatform Catawiki dat bekendstaat om z’n bijzondere verzamelobjecten, de WK-veiling en vanaf vrijdag kun je daar een bieding doen op een Braziliaans collectors item, zo weet de expert. Een gesigneerd shirt door Pelé en Neymar. ,,Oud en nieuw bij elkaar, dat kan zo maar richting 2500 euro gaan.”

Klapperrrrr

Instagram: Usain Bolt

De grootste sportklappers ooit, waren toch wel die renschoen van Olympisch kampioen Usain Bolt (16.000 euro) en een oud Panini-album (13.000 euro), maar ook een gesigneerd shirt van Nouri bleek na zijn hartstilstand erg geliefd (ruim 1500 euro).

Authentiek?

Het zou natuurlijk best bijzonder zijn om de renschoen van Bolt even vast te houden of te snuffelen aan een van de gedragen shirts van Cruijff om te ontdekken hoe een sportheld ruikt, maar de ‘online veilingmeesters’, krijgen niets in handen. Alles gaat via foto’s, maar zelfs met alleen behulp van pixels kan de sportfan slash veilingexpert al zien of iets authentiek is of fake. Zeker toen Cruijff net was overleden, werden een heleboel wassen neuzen aangeboden, iets waar hij zelf intussen een neus voor heeft om dat te ontdekken. Wanneer hij het niet zeker weet, gaat hij het uitgebreid onderzoeken, zodat alles wat op Catawiki wordt geveild, echt is.

Geen Marktplaats

De hoogste bieder ontvangt het item, de aanbieder het geld. Catawiki werkt als tussenpersoon, ,,we bieden een platform waarop iedereen z’n bijzondere spullen kwijt kan.” Maar geen Marktplaats, zegt hij er snel bij, ,,bij ons alleen unieke objecten met een verhaal.” Hoe verder een land komt, hoe meer waard het shirt zal zijn, vervolgt Jans die ook sportfotograaf is en sportlegende tot WK op de foto zette. En ook hoe bekend een speler en of het (gesigneerde) shirt uit een fanshop komt of echt gedragen is, maakt een verschil van dag en nacht.

Zonder zweet, met handtekening

Zweet

Een superklapper zou bijvoorbeeld het shirt van Ronaldo zijn, gesigneerd en nog met het zweet van de Portugese aanvaller erin. Tja, vind die maar eens... ,,Maar áls je hem vindt, dan kun je qua biedingen al gauw rekenen op een leuke middenklasser!” Tot slot nog een tip voor sportveiling voor dummies: doe in het beginstadium een lage bieding en ga pas op de laatste dag -een voetbalveiling duurt een week- vol gas. ,,Focus je op de laatste uren en doe een bieding in die laatste minuten.” En scóór.