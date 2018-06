Potvis gestorven aan natuurlijke dood op zee

De potvis die maandagochtend werd ontdekt voor de kust van Den Helder is overleden. De potvis is rond 18.00 uur een natuurlijke dood gestorven op zee, zo meldt SOS Dolfijn. Het dier werd maandagochtend ontdekt. Het was gedesoriënteerd en zwom de afgelopen dagen steeds in hetzelfde gebied.

Natuurlijke dood

,,Hoewel we uiteraard betreuren dat het dier is overleden, is het mooi om te bedenken dat de omstandigheden zodanig zijn gemaakt dat het dier in rust zijn doodstrijd heeft aan kunnen gaan en een natuurlijke dood is gestorven. Onze dank aan de KNRM, de Kustwacht en uiteraard de strandingscoordinator voor alle medewerking die ertoe heeft geleid dat er voor het dier een rustige en veilige situatie werd gecreëerd, is dan ook groot," schrijft Stichting SOS Dolfijn op Facebook.

Als walvissen van meer dan 3 meter in de problemen zijn, gaat in Nederland het zogeheten walvisprotocol in. Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wordt dan ingeschakeld. Schepen worden uit de buurt gehouden, ook 's nachts. Er is geprobeerd het dier weer naar zee te helpen, maar dat is niet gelukt.

Onderzoek

Volgens SOS Dolfijn gaat Rijkswaterstaat zorgen dat het dier naar Harlingen wordt versleept, waar het verder zal worden onderzocht.