'Lekker relaxed, beetje aangeschoten, niet te zwaar'

30 Amsterdamse studenten lanceren onafhankelijk modemagazine. Van a tot z deden ze alles zelf. Geen glitter en glamour, eerder bitter en plamuur. ,,Het was keihard werken... Dat was juist zo lekker!" Hun tone of voice? Zie titel!

Kunstwerk aan de muur met daarin de voorkant van hun magazine

Dik feest

Op de vloer is de laag zuurstokroze nét droog, maar voor de zekerheid loopt iedereen hier nog maar even op sokken. Donderdagavond gaan de zwarte laarzen met sleehak, AirMaxen en alles ertussen in gewoon weer aan, ,,dan hebben we hier de launch van ons eigen magazine en wordt sowieso dik feest gevierd!” Sanne Nooitgedagt, Joep Janmaat, Jelana ter Brugge, Jasmijn van der Klei en Sylvia Chalkiti zijn vijf van de dertig die met z’n allen met man -al was het meer vrouw met slechts twee boys- en macht hebben gewerkt aan hun editie van Garment. Een blik op de EHBO-doos in de vensterbank en ja hoor, behalve de twee zoute, heeft ook het bloed in het welbekende lichaamssappentrio gevloeid: toen de spiegel in stukjes moest voor het kunstzinnige pashokje. ,,Maar het is wel echt heel mooi geworden.”

Elke laag een verhaal

De lichte ruimte van byAMFI op hartje Spui wordt het hele jaar door gebruikt voor verschillende AMFI- (Amsterdam Fashion Institute, onderdeel van Hogeschool van Amsterdam) exposities en lanceringen en elke keer weer getransformeerd tot iets geheel anders. Vandaar dat de hele vloer zo is kromgetrokken, knikt Jasmijn naar de inderdaad ietwat bolle vloer. ,,Ik denk dat onder de roze wel 35 andere verflagen zitten.” Een soort van boom met van die kringen, vult Joep aan, ,,elke laag vertelt z’n eigen verhaal.”

Instagram: garmentmagazine

Engels

Dat van hen begon in februari toen ze met 30 studenten begonnen aan de zogenaamde honours-minor Fashion & Editorial Branding, eentje waar een selectie aan voorafgaat waardoor de dertig meest gemotiveerde en ambitieuze overblijven. Het doel: een magazine over een bepaald kledingstuk maken. Na een aantal voorrondes, waarbij de handschoenen en het pak het wonnen van de bh en het leren jasje, bleef uiteindelijk het pak over. Of twopiece. Of suit. Een uur in hun gezelschap en de ‘approaches’, ‘corner cuts‘ en ‘spice it ups’ vliegen je om de oren. Tja, haalt Sanne glimlachend haar schouders op. ,,Het komt gewoon sneller in je op dan het Nederlands.” Niet om interessant te doen, maar omdat ze na vier maanden van intensieve samenwerking, waarbij brainstorm tot discussie en het schrijven zelf in het Engels ging, alles gewoon bijna automatisch het Engels gaat. Zelfs de catfight. Het woord tenminste, want écht ruzie hebben ze nooit gehad, ,,wel flinke discussies, hoor.” Joep weet er intussen alles van. ,,Het was heel leerzaam met al die meisjes...” zegt hij met een knipoog. Al die emoties ‘enzo’, waarna Jasmijn begint te lachen, ,,hij kent inmiddels al onze cycli!”

Druk bezig voor de foto... (op de roze vloer)

Paradox

Hun Garment draait om de paradox van de individualiteit, iets wat zeker in hipster-Amsterdam speelt. ,,Velen denken heel erg anders te zijn, maar omdat zo veel mensen dat denken, is het eigenlijk helemaal niet meer zo anders.” En als iemand echt anders is, wordt het meteen gekopieerd. Ergo: niemand is écht meer uniek, ,,voor elke niche is tegenwoordig een eigen Instagrampodium”, noemt Joep als treffend voorbeeld.

Tone of voice

Maar is dat erg? No! roepen ze in koor. Ze willen juist laten zien dat alles gewoon goed is, en zeker de imperfectie in confectie. Slijmerige adviezen als ‘stay true to yourself’, waar ze hier allemaal een beetje van gruwelen (,,het zegt tocht helemaal niets?!”) vind je er niet in, wel heel diverse verhalen met suit in de breedste zin van het woord en alles in een after-dinner-conversation-tone-of-voice. ,,Lekker relaxed, passievolle discussies, beetje aangeschoten, vooral niet te zwaar.”

'Fuck dat imago'

Het enthousiaste vijftal is goed op elkaar ingespeeld en samen met de 25 anderen vormen ze vier maanden nadat de meesten van hen elkaar voor de eerste keer ontmoetten, een perfect geoliede machine. Al is machine niet het juiste woord, want hier is sprake van mensenwerk waarin a tot z -of van interview tot modeshoot- door hen zelf is gedaan. En dat het achter de schermen vaak meer bitter en plamuur in plaats van glitter en glamour is, dat weten ze nu als geen ander. ,,Het is keihard werken en bent de hele dag met van alles bezig”, blikt Sylvia terug. ,,Dat is juist zo lekker.” Jammer wel van die negatieve connotatie die om ‘het AMFI-meisje’ hangt, licht Jelana toe. ,,We zouden zogenaamd alleen maar shoppen en leuke kleertjes aantrekken en oppervlakkig zijn...” Strijdlustig gaan deze gedreven AMFI-meisjes nog wat rechter zitten, ,,fúck dat imago!”

2D

Even advocaat van de duivel (die Prada draagt): hoezo een magazine in deze online en social media tijden? Alles staat even stil. Fijne tegenhanger van snelle onlinewereld. 2D is lekker tastbaar. Je kunt het voelen. Door je vingers laten glijden. Ruiken. Zomaar een greep uit de antwoorden die in de vijf bij zes launch-ruimte door de lucht vliegen. En oh ja, ,,het moet van school.”

Collectors item

Zo’n 43 voetstappen verderop komt hun kersverse kindje vanaf vrijdag te liggen, de reusachtige preview-poster in de etalage van Athenaeum Boekhandel doet nu al meerdere passanten nieuwsgierig stilstaan. De vijf turen verheugd naar de overkant. Zou toch zo mooi zijn als iedereen, inclusief de grootste modehaters, straks onze Garment op tafel heeft liggen, dromen ze even weg. ,,Ik ga elke dag zes keer langslopen om te kijken of iemand hem leest!” zegt Sanne gedecideerd, waarna de anderen instemmend knikken, om met z’n allen in (hun) stijl te besluiten: ,,we hopen dat deze limited edition collectors item een bestseller wordt!”

Pak 'm dan!

Ze hebben 1000 laten drukken, waarvan 400 al zijn pre-ordered. Alles draait om het pak, van badpak tot ‘springpak’ en maatpak, en dan allemaal in het Engels. Te koop via de website en bij Athenaeum Boekhandel op het Spui, voor 13 euro. Lijkt misschien duur, maar is dat niet voor een independent magazine (tijdloos en zonder advertenties). ,,Normaal kosten ze tussen de 15 en 20 euro, wij vonden 13 euro wel mooi omdat het een ongeluksgetal is, best wel missuiting.”