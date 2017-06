Tonijnsalade op brood

Ingrediënten

40 g cannellinibonen uit blik, afgespoeld en uitgelekt

1 kleine handvol bladspinazie, alleen de blaadjes

½ middelgrote komkommer, met een dunschiller in linten gesneden

¼ kleine venkelknol, in dunne reepjes

100 g tonijn in water uit blik, uitgelekt en in vlokken verdeeld

¼ kleine rode ui, gesnipperd

2 tl kappertjes, afgespoeld, fijngesneden

2 tl fijngesneden verse bladpeterselie

gemalen zwarte peper, naar smaak

fijngeraspte schil en sap van een onbespoten citroen, naar smaak

1 volkorenboterham

Bereiding

Prak de cannellinibonen met een vork tot je een grove pasta hebt. Meng in een kom de bladspinazie, komkommerlinten en venkelreepjes. Roer in een andere kom de tonijn, uisnippers, fijngesneden kappertjes en bladpeterselie, peper, fijngeraspte citroenschil en het citroensap door elkaar. Leg de boterham op een bord, bestrijk met de bonenpasta en schep het komkommermengsel en het tonijnmengsel erop. Knijp er wat extra citroensap over, als je dat wilt.

Uit: De bikini body guide, Kayla Itsines, 24,99 euro