Jacket sweet potato

Ingrediënten voor 6-8 personen

2 grote zoete aardappels

1 rode ui

1 tomaat

paar takjes bieslook, fijngesneden

handje koriander, fijngesneden

100 g pittige kaas (bijvoorbeeld gerijpte cheddar), versgeraspt

zout en peper, naar smaak

100 g mais, uitgelekt

zure room

guacamole

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C. Was de aardappels en leg ze heel op het rooster in het midden van de oven. Pof ze in circa 40 minuten helemaal zacht en gaar. Ze zijn gaar als je er heel makkelijk een mes in kunt steken. Snijd intussen de ui fijn. Verwijder de zaadlijsten van de tomaat en snijd in blokjes. Snijd bieslook en koriander fijn. Snijd de gare aardappels in de lengte bijna door de helft en duw licht de uiteinden naar elkaar toe zodat de aardappel wat open gaat staan. Prak met een vork de binnenkant zachtjes los van de schil, verdeel de kaas erover en prak er voorzichtig door. Bestrooi met zout en peper naar smaak. Verdeel de rode ui, mais, tomaat, bieslook en koriander over de aardappels en prak ze er heel licht doorheen. Garneer met een klodder zure room en eventueel een klodder guacamole.

Uit: Menno's superheroes kookboek, Menno de Koning, 24,99 euro