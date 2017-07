Vuile was: Bieber bij de plantsoenendienst?

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij sleaze & dirt uit showbizzland.

Taakstraf Bieber

Justin Bieber wordt niet vervolgd voor het spuiten van graffiti op de muur van een hotel in Rio de Janeiro in 2013. Een Braziliaanse rechter besloot de zaak te laten vallen nadat de Canadese ster omgerekend 6000 euro had gedoneerd aan een ziekenhuis in dezelfde stad. Als Bieber een normale sterveling zou zijn geweest, had hij volgens kenners van het Braziliaanse rechtssysteem honderd uur taakstraf gekregen. Omdat we Bieber eigenlijk wel eens met een hark in een plantsoen bezig zouden willen zien, is het misschien een idee dat Pinkpopbaas Jan Smeets ‘Biebs’ aanklaagt voor zijn erbarmelijke ‘show’ in Landgraaf vorige maand.

Ben weer gelukkig

Ben Affleck (44) heeft zijn bestaan als single een maand of drie kunnen volhouden. Volgens entertainmentzender E Online is de beroemde regisseur en acteur deze zomer meer dan close met ene Lindsay Shookus, een producente van de komische talkshow Saturday Night Live. De twee zouden vorige week samen in Londen zijn geweest en werden even later, eveneens samen, in Los Angeles gespot. Uiteraard – je bent gespecialiseerd in gossip of je bent het niet – voert E Online ook een naamloze ‘ingewijde’ op. „Het is meer dan een zomerliefde”, meldt die. „Ze hebben veel plezier samen en geven om elkaar.”

Oooooo Steve...

Steve-O, die we kennen als een van die gekke kerels van Jackass, werkt aan een nieuwe, nog naamloze stuntshow. De 44-jarige Amerikaan zegt dat de stunts zo extreem zijn dat Jackass erbij in het niet valt. Stephen Glover, zoals hij echt heet, lijdt aan een bipolaire stoornis en kickte een paar jaar geleden af van een verslaving aan allerlei drugs waaronder cocaïne. Zijn verslaving aan adrenaline blijkt een stuk hardnekkiger.