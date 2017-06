Vuile was: zoon Ratelband gruwelt van pa

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij sleaze & dirt uit showbizzland.

Stop eens met dat Tsjakkaa!

Brrrr, wat een engerd. Die gruwel valt echt niet meer serieus te nemen. Rolls Ratelband, de zoon van positiviteitsgoeroe Emile, haalt donderdag tegen De Telegraaf hard uit naar zijn vader. Rolls, zelf patatbakker, kan het amper geloven dat hij de ene na de andere stiefmoeder heeft zien vertrekken. Maar het allerergste vindt hij de kreet van pa, Tsjakkaa! Vooral als mensen het richting Rolls zelf roepen.

Bedprestaties van John Mayer

John Mayer is een seksgod. Tenminste, dat vindt zangeres Katy Perry. Onlangs meldde zij in de show van James Corden Mayer qua bedprestaties beter te vinden dan haar andere exen Orlando Bloom en Diplo. In een interview met Rolling Stone werd de artiest gevraagd om op die kwalificatie te reageren en toen kwam John Mayer even keihard met een wereldschokkend relaas om de hoek: „Ik heb hier helaas geen spannend antwoord op.”

Roxeanne wilde niet trouwen

Ze gáát trouwen, maar eigenlijk wilde Roxeanne Hazes het niet. De reden volgens de dochter van de overleden volkszanger André Hazes? „Ik heb altijd gezegd: ik wil niet trouwen. Ik vind het moeilijk dat ik niet weggegeven kan worden”, zei ‘Rox’ op radiostation 100% NL. De oplossing: trouwen op 30 juni, de verjaardag van paps. Dat lijkt de zangeres een goed idee, dus dat moet volgend jaar dan maar gebeuren. Zo, dat weten we ook weer.