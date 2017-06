Jim Bakkum wil zijn shirt aanhouden

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij sleaze & dirt uit showbizzland.

Too sexy

Jim Bakkum zegt een beetje klaar te zijn om iedere keer zijn shirt uit te trekken in films. Hij snakt naar ‘lelijke’ filmrollen, zo liet hij Shownieuws weten. ‘Een keer m’n baard laten staan en niet op rijstwafels moeten leven’, lijkt de Onze Jongens-acteur het summum. Ook in de nieuwe film Huisvrouwen Bestaan Niet speelt Jim weer de mooie jongen. Wij van Metro snakken ook naar films zonder een zijn shirt uittrekkende Jim Bakkum. Maar films zonder die hele Jim Bakkum vinden we een nog veel beter idee.

Wattenbolletjes

Dark Shadows werpen zich over de financiële situatie van Johnny Depp, die nu zijn managers ervan beschuldigt zijn geld te hebben uitgegeven zonder zijn toestemming. Hij eist 25 miljoen dollar. Ter verdediging hebben de advocaten van de managers privémails openbaar gemaakt waaruit zou blijken dat Depp meerdere keren is gewaarschuwd omdat hij op te grote voet zou leven. De 53-jarige filmster zegt desondanks dat hij genaaid is. Over het gat in zijn hand: “Het is mijn geld. Als ik vijftienduizend wattenbolletjes per dag wil kopen, is dat mijn zaak.”

Vies filmpje

Je zou anders vermoeden wanneer je naar het beroemdste seksfilmpje van afgelopen jaar kijkt – hetgeen wij nog altijd niet durven – maar Patricia Paay houdt helemaal niet van plasseks! Dat zegt de 68-jarige diva in een interview met Linda. Paay slaat samen met Linda de Mol de handen ineen om te voorkomen dat andere vrouwen en in het bijzonder jonge meisjes ook slachtoffer worden van seksting. Zo, gaan wij nu eindelijk maar eens even naar dat veelbesproken filmpje kijken. Of…. Nee, we stellen het toch nog even uit.