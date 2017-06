Vuile was: 'Anouk is een blonde del'

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij sleaze & dirt uit showbizzland.

Moeizame formatie

De waanzinnig populaire actrice en zangeres Demi Lovato – 59 miljoen volgers op Instagram – vindt het jammer dat ze ooit een kindsterretje was. “Als ik het over kon doen, zou ik niet zo vroeg beginnen met acteren”, aldus de 24-jarige Amerikaanse. Toen Lovato 8 was speelde ze al haar eerste rol in de serie Barney and Friends. “Het is moeilijk om je identiteit te vinden als je van jongsaf wordt geleefd”, laat ze in een interview weten. Wij denken dat er wel grotere problemen – de moeizaam lopende formatie, gedoe op het spoor - zijn dan de identiteit van Demi Lovato.

‘Blonde del’

De Vlaamse veelschrijver Herman Brusselmans maakt deze week Anouk met de grond gelijk in zijn column in Nieuwe Revu. Twee fragmenten: ‘Deze blonde del weigert om de pil te slikken omdat haar kop er nog dikker van zou worden’ en ‘Anouk, begin een kleuterschool en laat ons met rust’. Het leverde boze tweets op, van collega-schrijver Saskia Noort bijvoorbeeld: ‘Wanneer stoppen ze eens met het publiceren van de seksistische rukstukjes van deze minkukel’, aldus Noort, met wie Brusselmans waarschijnlijk volgende week een stukje grond gelijk maakt.

Buddy en Ginny

GTST-acteur Buddy Vedder – hij speelt de rol van Rover Dekker – is volgens weekblad Party ‘smoorverliefd’ op danseres Ginny Pauw. En dat terwijl, zo schrijft het blad, Buddy onlangs nog zei ‘happy single’ te zijn. Of dat allemaal nog niet heftig genoeg is zou ‘wulpse schone’ Ginny haar Buddy al lang en breed kennis hebben laten maken ouders en familie. En die zouden zo trots zouden zijn dat ze overal rondbazuinen – zelfs op de Party-redactie - dat hún dochter verkering heeft met niemand minder dan de enige echte Buddy Vedder.