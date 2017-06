De Vuile Was van Douwe Bob en Fred van Leer

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij sleaze & dirt uit showbizzland.

Lege barkrukken

Het café van Douwe Bob sluit acht maanden na de opening alweer de deuren. The Fool Bar, zo heet de betreffende kroeg, in de Amsterdamse Dapperstraat werd begin oktober met veel bombarie geopend, maar na een paar succesvolle avonden – mede dankzij de aanwezigheid van Douwe Bob zelf en bekende andere muzikanten – kwam de klad er in. Resultaat: lege barkrukken en af en toe wat meisjes die hoopten op een glimp van de meestal afwezige Douwe Bob.

Pittige strijd

Brad Pitt, voor veel vrouwen de ultieme man, ligt ook op zijn 53ste nog aardig in de markt. De Hollywoodacteur die sinds de breuk met Angelina Jolie weer single is, schijnt op dit moment te kunnen kiezen uit de Britse actrice Sienna Miller (35) en het voormalig topmodel Elle Macpherson (53) uit Down Under. De geruchten zijn uitgedraaid op een wedstrijdje chauvinisme tussen Britse en Australische roddelbladen die beide claimen dat Pitt voor hun landgenote heeft gekozen.

Dikke doei

Kijk uit met je astronauten en gillende keukenmeiden wanneer Fred van Leer in de buurt is. De stylist die flauwviel tijdens een groot vuurwerk Spanje, dat hij bijwoonde na een dag draaien voor een nieuw programma, verklaart op Instagram dat hij last heeft van oorsuizingen en dat daarom tegen de vlakte sloeg. „Ik dacht dat ik dat hele vuurwerkgeluid wel kon verdragen, maar mijn hele gestel zei: dikke doei, we gaan liggen”, aldus Van Leer. Hij ontkent een burn-out te hebben: „Burn-outs zijn zó 2016.”