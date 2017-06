Irritante kantoortypes #8: Victor Viespeuk

In iedere kantoorjungle lopen dezelfde irritante types rond. Collega's waarbij je stilletjes hoopt dat ze heel ongelukkig vast komen te zitten in de draaideur of met hun haar verstrikt raken in het kopieerapparaat. Als dat niet gebeurt, moet je er maar het beste van maken. Hoog tijd dus voor Eerste Hulp bij Irritante Kantoortypes in de rubriek 'Typisch'. Psycholoog Roos Woltering staat ons bij met raad en daad.

#8 Victor Viespeuk

Langzaam stijgt de geur op van onder het werkeiland. Voorhoofden fronzen, ogen schieten van links naar rechts. De schoenen van Victor Viespeuk zaten niet lekker. Uit ermee dus. Stinkvoeten worden afgewisseld met hier en daar een boer, gevolgd door een excuserend 'pardon'. Ja te laat, Victor. De geuren bouwen zich in de loop van de dag meestal op. Na de lunch heerst er een slechte adem van tonijn op een bedje van knoflookspread. En aan het einde van de dag domineert een penetrante zweetlucht op de werkvloer. Kauwgom en deo, Victor! Schaf. Het. Aan.

Wat zegt het over jou dat jij je ergert aan Victor Viespeuk?

Jij bent waarschijnlijk een Pietje Proper, en een beetje smetvrezerig. Je hebt altijd een tandenborstel in je tas zitten om na de lunch snel weer een frisse adem te hebben. Het zal jou niet overkomen dat je naar vis stinkt of spinazie tussen je tanden hebt zitten. En psst niet doorvertellen, maar een schone onderbroek is ook altijd in jouw tas te vinden. Je weet maar nooit.

Hoe ga je om met Victor Viespeuk?

Wees je er van bewust dat Victor zich waarschijnlijk niet bewust is van zijn geur. Je eigen parfum ruik je vaak ooit nooit, zo werkt dat ook met zweet. Het beste is om Victor Viespeuk hier over aan te spreken. Doe dit nooit in het openbaar! Het is al gênant genoeg. Maak het gesprek vooral niet te zwaar. Je kan iets zeggen als: “Volgens mij heb jij zo hard gewerkt vandaag, dat je er bent van gaan zweten.” Hou het luchtig of maak een grapje. “Nou die vis smaakte volgens mij wel lekker he Victor!” En biedt hem vervolgens een kauwgompje aan. Als hij deze afslaat, laat je dan niet afpoeieren, maar zeg met een knipoog: “ik zou het wel doen als ik jou was.” Grote kans dat Victor blij is dat je het hem in vertrouwen hebt verteld. Jij wilt toch ook niet de hele dag met spinazie tussen je voortanden rondlopen, zonder dat iemand er wat van zegt?

Ben je zelf een Victor Viespeuk?

Neem de feedback van je collega serieus. Je hoeft niet iedere dag te douchen om er fris bij te lopen, maar een keer in de twee weken een schoon shirt is niet genoeg. Niemand zit te wachten op zweetvoeten of neuspeuteraars in het openbaar. En boeren is al helemaal NOT DONE. Twijfel je eraan of je stinkt? Ga naar iemand toe die je vertrouwt en vraag of je stinkt.

Deel dit bericht met iemand die Victor Viespeuk vast en zeker ook wel kent!