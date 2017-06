Irritante kantoortypes #7: Zack Zeiksnor

In iedere kantoorjungle lopen dezelfde irritante types rond. Collega's waarbij je stilletjes hoopt dat ze heel ongelukkig vast komen te zitten in de draaideur of met hun haar verstrikt raken in het kopieerapparaat. Als dat niet gebeurt, moet je er maar het beste van maken. Hoog tijd dus voor Eerste Hulp bij Irritante Kantoortypes in de rubriek 'Typisch'. Psycholoog Roos Woltering staat ons bij met raad en daad.

#8 Zack Zeiksnor

Zijn salaris is te laag, zijn project stom en zijn werkplek is niet aan het raam - en daar had hij nog wel zó op gehamerd! Sjonge, jonge jonge, jonge. Als je een leuk idee voorlegt aan Zack Zeiksnor, brandt hij het per direct af. Dat heeft toch geen zin, dat werkt niet of dat hebben we dertig jaar geleden ook al eens geprobeerd! Alles wat je inbrengt, wordt in no time omgedraaid tot iets negatiefs. En ieder woord dat je zegt, is een aanleiding om een discussie te starten. Bij Zack Zeiksnor is het altijd zwaar bewolkt, met tot gevolg zeer lokale onweersbuien.

Wat zegt het over jou dat jij je ergert aan Zack Zeiksnor?

Je bent zelf de koning van de lach. Bij jou schijnt altijd de zon, je laat je humeur niet zomaar verpesten door zeiksnorren als Zack. Relativeren is je middle name. Heb je een lekke band? Ach, er is toch prima OV? Regent het? Goed voor de plantjes! Is de koffie op? Dan hebben we straks toch een leuke reden om die nieuwe koffietent eens uit te proberen?

Hoe ga je om met Zack Zeiksnor?

Er zijn nou eenmaal mensen bij wie het glas altijd half leeg is. Maar neem de klachten van Zack Zeiksnor wel serieus. Laat merken dat je ziet dat hij het echt heel vervelend vindt dat hij niet aan het raam zit. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar je kan wel benoemen dat je merkt dat hij eraan lijdt. Hoe vrolijker jij namelijk gaat doen tegen hem, hoe meer hij zal klagen. Het mooie aan Zack is dat hij een betrokken mens is en daarom zo gefrustreerd raakt dat dingen in zijn bedrijf niet goed geregeld zijn. Dan heb je ook nog zijn tic om alle nieuwe plannen gelijk af te schieten. Zack zal altijd beren op de weg zien, maar daardoor kan hij ook goed risico’s inschatten. En dat is in veel gevallen ook erg handig!

Ben je zelf een Zack Zeiksnor?

Allemaal waar hoor, die klachten van je Zack, maar denk je dat er daadwerkelijk iemand luistert naar een persoon die alleen maar moppert? Hoe meer je moppert, hoe minder de mensen je klachten serieus nemen. Richt je ook eens op de positieve kanten van het leven. Probeer eens een week lang dagelijks drie positieve dingen van die dag op te schrijven. Waar mag je blij om zijn die dag? Je zult merken dat er op kantoor ook leuke dingen gebeuren. Hee kijk, daar gaat het zonnetje schijnen!

