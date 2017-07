Zenzoekers #1: 4 simpele treinfulness oefeningen

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.

1. Tel je ademhaling

Je ademhaling is één van de beste en goedkoopste instrumenten om je te ontspannen. Een goede manier om erachter te komen of je ontspannen ademt, is door je ademhaling te tellen. Je uitademing hoort in ieder geval langer te duren dan je inademing. Dus stel dat je inademing 3 seconden duurt, dan moet je uitademing minstens 4 seconden lang zijn. Tel eerst je natuurlijke ademhaling om te kijken of de verhouding klopt. Probeer daarna je uitademing te verlengen door er langzaam een seconde bij te doen. Forceer het niet.

Vind je dit te ingewikkeld? Tel dan alleen je in- en uitademing.

2. Eet met aandacht

Mindful eten is eigenlijk niets meer dan heel bewust eten. Je boterham niet naar binnen schrokken terwijl je door Facebook scrollt, maar er de tijd voor nemen en hier al je zintuigen bij gebruiken. Begin met kijken naar je eten. Welke kleur heeft het? En welke reis heeft het afgelegd voordat je het kocht? Ruik er kort aan. Hoe ruikt het? Waar doet deze geur je aan denken? Neem een hap en probeer de smaken te onderscheiden, focus je ook op de structuur. Kauw bewust, slik en wacht even voor je een volgende hap neemt.

Pluspunt: door bewust te eten, merk je eerder dat je vol zit.

3. Doe een korte bodyscan

Een hele bekende mindfulness oefening is de bodyscan. De naam zegt het al: in gedachten scan je je hele lichaam. Je kunt dit in bed doen, maar ook prima in de trein. Sluit als je wil je ogen en focus je op je rechter kleine teen. Ga vervolgens al je tenen af en verplaats je aandacht naar je kuiten, de rest van je benen, je buik en ga zo maar door. Als je spanning in een lichaamsdeel voelt, adem je een keer in en uit en probeer je het te ontspannen. Eindig de bodyscan bij je gezicht.

Weinig tijd? Maak het jezelf makkelijk en focus je alleen op de lichaamsdelen waar je de meeste spanning voelt.

4. Concentreer je op omgevingsgeluiden

In de trein is het bijna nooit helemaal stil. De trein maakt zelf geluid, de mensen in een coupé maken geluid en anders wel de conducteur. Bij deze mindfulness oefening ga je met je aandacht juist naar al deze geluiden. Wat hoor je? Wat is het hardste geluid? En wat is het zachtste geluid dat je op dit moment hoort? Concentreer je een paar minuten op alle geluiden om je heen. Probeer niet te bedenken waar het geluid vandaan komt, maar luister alleen.

Volgende week maandag staan Lisa & Shirah weer vroeg voor je klaar met meer treinfulness tips!