TechOnderweg #1: Stijlvol reizen

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Maar wat nou als je niet wilt kiezen tussen stijl en comfort? Je tech wil je onderweg wel leuk vervoeren. Maar het moet ook lekker zitten en bijvoorbeeld je laptop goed beschermen. Het Nederlandse merk XD Design meent hier de oplossing voor te bieden met de introductie van haar nieuwste item: ‘The Bobby Bizz’.

Bijzonder design

Onder het motto ‘Worry less, travel more’ wordt de Bobby Bizz op de markt gebracht. Op het oog lijkt hij in ieder geval reuze handig. Van aktetas naar rugzak in een 90-graden draaibeweging. Sportief van de fiets afstappen, de rugzak van je schouders halen en als zakenman (of –vrouw) het kantoor betreden!

Dat alleen al, is leuk. Maar we moeten echt even stil staan bij de anti-diefstal maatregelen die in deze Bizz verwerkt zijn. Net zoals veel anderen, maak ook jij je vast wel eens zorgen over diefstal van- of uit- je tas. Zelfs al loop je door bekend gebied, dan nog kunnen mensen hun grijpgrage handen niet thuis houden. Hoe voorkom je dat jouw laptop aan hen ten prooi valt?

Beveiligingsmaatregelen

Goed opletten, want nu wordt het interessant. XD Design claimt dat deze tas allerlei anti-diefstal snufjes bevat. Van geheime zippers en vakjes tot een geïntegreerd cijferslot en een staaldraad dat niet door te snijden is. Voor het gemakkelijk vastzetten aan de trein- of metrostoel, zodat niemand ermee vandoor rent. En bovendien bestaat Bizz’ binnenkant uit een lichtgewicht metalen frame, zodat de inhoud van je tas niet beschadigt na een kleine valpartij. Tenminste, dat is wat de fabrikant beweert, hè.

On the go

Ondanks zijn zware beveiligingsmaatregelen weegt de Bizz maar 1300 gram. Wat dan weer in schril contrast staat met de 10 Liter inhoud waarmee je dit beestje kunt inpakken. Genoeg ruimte voor 10 boterhammen, je Macbook, telefoon, oplader en agenda. En er past vast ook nog wel een pen in ;-)

Trouwens; nog even over die oplader gesproken… Want wat is het geval? Voor Bizz-gebruikers die niet gezegend zijn met een bijzonder lang uithoudingsvermogen van hun smartphonebatterij, heeft XD Design een leuke toepassing bedacht. De tas heeft namelijk een ingebouwde usb kabel, waar jij je telefoon aan kunt doen. Het vreemde is dan wel weer dat je aan die andere kant van de kabel nog wel een eigen powerbank moet plaatsen. Om kosten te besparen wellicht? Geen idee. Waarschijnlijk is dat ook het enige minpuntje wat ik zo 1, 2, 3 kan vinden op papier.

Kosten enzo

The Bobby Bizz wordt momenteel verkocht via het crowdfunding platform ‘Kickstarter’. Kosten: 75 euro per tas. Je betaalt 140 euro voor een duo. Een bijna te schappelijke prijs als je het mij vraagt. Hoe krijgen ze het voor elkaar?!

