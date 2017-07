48 uur in Krakau

Wie bij Polen aan grauw en grimmig denkt, moet als de bliksem naar Krakau. De voormalige koninklijke hoofdstad wordt met al haar pracht en praal niet voor niets het Florence van Polen genoemd. Dan is het er ook nog heel snel terrasjestijd, weet Bernice Breure.

Genieten in Krakau

Paradijsje

Was er een Chimera in onze stad, dan kwamen we er elke dag! In de met glas overdekte binnenplaats aan de Annystraat vind je zelfgemaakte bietensoep, overheerlijke salades, verrukkelijk gebak en versgemaakte sappen voor een spotprijs.

Kitsch

Aan de Grote Markt met onder meer de Mariabasiliek is het ook goed toeven rond etenstijd. Tijdens ons bezoek bleef de vleugel van ’Piano Rouge’ onaangeraakt. Een gitarist en zangeres brachten in de wat kitscherige kelder zeer verdienstelijk 80’s evergreens ten gehore.

Adres: Rynek Główny 46

Gans

Meer allure heeft Szara Ges, met onberispelijk personeel en toiletten als balzalen. Het dessert grauwgans is een briljante vondst. Niks is wat het lijkt...!

Adres: Rynek Główny 17

Italiaans

Polen kent van oudsher een grote Italiaanse minderheid, goed terug te zien in het restaurantaanbod. Het gloednieuwe Fiorentina is een aanrader.

Adres: ul. Grodzka 63

Shoppen in Krakau

Charmant

In Kazimierz, de joodse wijk, is van alles te vinden. Slenter de charmante Jozefastraat af met kleine conceptstores vol uiterst betaalbare vintage (merk)kleding, galeries en boetiekjes met originele sieraden. Maak een tussenstop in een van de ogenschijnlijk oubollige barretjes die binnen verrassend strak blijken te zijn ingericht. Op Nowy plac en op Hala Targowa is op zondag een vlooienmarkt.

Kleding

Voor grote, internationale kledingmerken is Galeria Krakowska het juiste adres. Deze mall nabij het centraal station telt meer dan 250 winkels.

Snuisterijen

In de prachtige Lakenhal op de Grote Markt zitten tientallen kraampjes. Je kunt sieraden van barnsteen, houtsnedes, kristalglas en andere typisch Poolse producten krijgen. Speur even goed, want het is zeker niet (alleen maar) toeristische troep die hier verkrijgbaar is.

Slapen in Krakau

Overal wifi

Wij sliepen prinsheerlijk in het Radisson Blu: perfect uitzicht op de Wawel, de heuvel met het koninklijke paleizencomplex. De keuze is reuze bij het ontbijt, dat onder meer voorziet in een Morning Mary: tomatensap met tabasco en worcestersaus. Overal is prima wifi zonder ingewikkeld wachtwoord.

Adres: Straszewskiego 17

Huiselijk

De Krakause studente Justyna startte een aantal jaar geleden haar eigen hostel Blueberry, dat wordt bejubeld om de knusse, huiselijke sfeer. Het hostel is weggestopt in een rustige straat van Kazimierz, vlak bij de Tempel Synagoge en het Planty-park. Boek op tijd, er zijn niet heel veel bedden.

Adres: ul. Wrzesińska 5/5

Chic

Echt luxe is het vijfsterrenhotel Copernicus. Het gebouw in de wijk Stare Miasto, het oude centrum, dateert uit 1400. In de gewelfde kelders bevinden zich een sauna en zwembad. Er is verder een fitnessclub (mét lessen), en alle kamers kijken uit op het koninklijke paleis.

Adres: ul. Kanonicka 16

Lees ook: 48 uur in Edinburgh

Doen in Krakau

Dagboek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden joden verplaatst naar Podgórze. Alle niet-joden moesten de buurt verlaten, op apotheker Tadeusz Pankiewicz na. Hij hield een dagboek bij. Op de plek van De Kleine Adelaar is een klein multimediaal museum verrezen.

Kunst

De Schindler Fabriek werd wereldberoemd door Spielbergs film. Nu wordt er het verhaal verteld over de fabrieksdirecteur die het leven van 1100 Joden redde en over de stad onder het naziregime. In een ander voormalig deel van de emailfabriek is nu een museum voor hedendaagse kunst gevestigd.

Adres: Ulica Lipowa 6

Staatslunch

Bezoek tijdens lunchtijd een van de Milk Bars. In deze restaurants, een communistisch overblijfsel, kwam vroeger de buurt bij elkaar om goed en goedkoop te eten. Nog steeds staatsgesubsidieerd. Waag je eens aan dumplings met aardbeien. Netjes je bord naar de keuken brengen! Onder de noemer crazy guides regelt dit bedrijfje even opmerkelijke uitjes: wij lieten ons met een van de ‘bedrijfslimousines’, een 45-jarige felgroene Trabant, ophalen voor een lesje kalasjnikov schieten.

Auschwitz

Indrukwekkend: op een uur rijden van het centrum van Krakau bevinden zich de voormalige concentratiekampen van Auschwitz. Ja, het is er druk, maar de rondleidingen worden niet als massaal ervaren, dankzij de bevlogen gidsen die de stuitende efficiency van de nazi’s benadrukken.

Lees ook: 48 uur in Wenen

Zo kom je in Krakau

KLM vliegt meerdere keren per week op Krakau in zo’n twee uur. Ook Ryanair doet de Poolse stad vanaf Eindhoven aan. Voor meer informatie over de stad: krakow.pl/english

Tekst: Bernice Breure, VRIJ magazine