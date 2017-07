48 uur in Edinburgh

De trotse kiltdragers gaan er graag prat op, maar ongelijk kunnen we de Schotten niet geven: met Edinburgh hebben ze een van de fraaiste trekpleisters van Groot-Brittannië in handen, zo ondervond VRIJ-verslaggever Lies Kombrink.

Shoppen in Edinburgh

Tea please

Aan gezellige pubs, hippe koffietentjes en originele winkeltjes in Edinburgh geen gebrek. Een bijzonder adresje is 17 Clerk Street, een combinatie van een theehuis en antiekzaakje onder de toepasselijke naam ‘Anteaques’. Een kopje Britse thee wordt hier uiteraard geserveerd met een scone of een stukje Victoria sponge cake.

Walhalla

Van designartikelen tot vintage kostuums en van Schotse zwaarden tot Britse kaas: op de Greater Grassmarket kun je naar hartenlust winkelen. Kom als het even kan op een zaterdag, wanneer de ‘Grassmarket’ in een echte markt verandert, met lokaal en exotisch etenswaar.

Pubs

In Rose street, de gezellige parallelstraat van Princes Street, vind je een keur aan traditionele Britse pubs, waar muzikanten in de avonduren hun instrumenten tevoorschijn toveren. Mis in ieder geval de gezellige voormalige bierbrouwerij op nummer 57 niet!

Slapen in Edinburgh

Elegant

Met zijn fraaie Victoriaanse façade, elegante trappenhuis en 188 kamers is The Balmoral een begrip in Edinburgh. Ook herbergt het vijfsterrenverblijf een van de beste restaurants van de stad. De klok op de toren loopt vijf minuten voor zodat niemand zijn trein vanaf het naastgelegen station mist. 1 Princess Street, vanaf 189 euro per nacht.

Keurig

Veel inspiratie hebben de eigenaren van 28 York Place, gevestigd op het gelijknamige adres, niet gelegd in de naamgeving van hun hotel, maar van binnen ziet het er keurig uit. Je boekt hier een kamer vanaf 85 euro per nacht – een hele schappelijke prijs voor de centrale locatie aan de voet van Calton Hill.

Knus

Voor een verblijf op een alternatieve locatie kun je terecht in The Old School Tower, een knusse studio in de klokkentoren van de voormalige James Clark school naast het uitgestrekte Holyrood Park. Vanwege de kleinschaligheid is ruim van tevoren reserveren noodzakelijk. St Leonard Street, vanaf 85 euro per nacht.

Genieten in Edinburgh

Prestigieus

Rondom de dokken van Leith, Edinburghs oude havengebied, vind je de beste keukens die de stad rijk is. Een bekende naam in het populaire uitgaansdistrict is Tom Kitchin, Schotlands jongste Michelin-chef en eigenaar van restaurant The Kitchin. Een driegangenmenu in de eetgelegenheid kost 70 pond.

Adres: 78 Commercial Quay.

Haggis

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kun je in de Whiski Bar (naast je glaasje whisky) een heerlijk hapje eten. Zoals het een typische Schotse pub betaamt, neemt het traditionele vleesgerecht haggis een prominente plaats in op de kaart. De ‘haggis tower’ (£13,95) is specialiteit!

Adres: 119 High Street

Kruidig

Na zijn opening in 1947 bediende Khushi’s restaurant vooral de groeiende Indiase gemeenschap in Edinburgh, maar inmiddels zijn de curry’s van het oosterse eethuis bekend bij alle inwoners van de stad. Schuif aan tijdens lunchtijd en een heerlijk gekruid gerecht kost slechts 7,95 pond.

Adres: 10 Antigua Street

Lees ook: 48 uur in Wenen

Doen in Edinburgh

Spooktour

Je moet wel heel nuchter zijn om geen koude rillingen te krijgen van de griezelverhalen die de gidsen van The Real Mary King’s Close vertellen. De zogenaamde ‘closes’ zijn smalle gangen onder de oude stad waar in de 16e en 17e eeuw het arme volk in erbarmelijke omstandigheden leefde. In deze ruimtes gebeurde van alles wat het daglicht niet kon verdragen.

Perspectief

Leer op een visueel zeer aantrekkelijke wijze over het verleden van Edinburgh in het bijzondere museum Camera Obscura. De oude beelden en luchtfoto’s geven een nieuw perspectief op de stad. Voor kinderen zijn de kamers met optische illusies een feest. Let wel: ga de ‘Dizzy Star Tunnel’ niet in als je net gegeten hebt!

Bruisend

De Royal Mile is de bruisende ‘ruggengraat’ van Edinburgh die de twee voornaamste attracties van de stad met elkaar verbindt: Holyrood Palace aan de ene kant en Edinburgh Castle aan de andere. Op beide locaties leer je tijdens een rondleiding alles over de turbulente geschiedenis van het Schotse koningshuis en de onafhankelijkheidsoorlogen.

Historisch

Houd je camera in de aanslag als je deze heuvel in het hart van het historische centrum Carlton Hill oploopt. Van alle kanten heb je een prachtig uitzicht over de stad en omgeving.

Zo kom je in Edinburgh

KLM en Easyjet vliegen dagelijks rechtstreeks tussen Schiphol en Edinburgh. De vlucht duurt 1,5 uur. Vanuit de luchthaven ben je binnen een half uur met de shuttlebus, tram of taxi in het centrum.

Tekst: Lotte Gerritse, VRIJ magazine