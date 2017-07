48 uur in Wenen

Natuurlijk kun je naar de opera, sachertorte eten en het paleis van Sissi bezoeken, maar Wenen heeft zo veel meer te bieden dan grandeur, koffiehuizen en bratwurst. Wenen is uber-hip, is de conclusie van VRIJ-verslaggeefster Sophie Kluivers.

Shoppen in Wenen

Design

Bij Stilrad kun werkelijk alles kopen voor je fiets. Maar dan is alles design. Leren fietstassen, antiek ogende fietsbellen of een verchroomde fietspomp.

Vintage

Waan je in de jaren zestig bij Carnaby, hét walhalla voor vintage-liefhebbers.

Adres: Neubaugasse 78

Modieus

De website van 6tm-7tm is de online verzamelplaats van alle hippe boetieks die te vinden zijn in het zesde en zevende district. Print een plattegrondje uit, omcirkel adresjes en maak een modieuze wandeltocht.

Oudste markt

Naschmarkt is de beroemdste markt van Wenen. Je kunt er terecht voor producten uit alle windstreken: kruiden, specerijen, gerechten als Indiase curry en pasta, maar ook Weense schnitzel. Veel marktkramen zijn verbouwd tot kleine restaurants.

Slapen in Wenen

Clean

Aan de bekendste winkelstraat, Mariahilfer Strasse, zit in een rond bouwwerk Ruby Marie Hotel. De kamers zijn licht en clean en ontdaan van ‘overbodige luxe’ als minibars, om de kamerprijzen leuk te houden. Tijdens het ontbijt op het dakterras, met uitzicht op een namaak-Banksy, waan je je in een stijlvol café.

Indrukwekkend

Vlakbij Wien Hauptbahnhof opende eind 2011 Hotel Daniel. Het hotel is bekend om de eyecatcher op het dak: een zeilboot van kunstenaar Erwin Wurm die over de rand hangt. Het café-restaurant dat ook niet-hotelgasten verwelkomt, is gedecoreerd met jaren zestig-meubels, pallets, planten en spiegels.

Circus

Bij het 25hrs hotel voelt het alsof je een circus instapt. Elke kamer is uniek ingericht met vintage en moderne meubels, gecombineerd met circuselementen. Op het dakterras kun je chillen met een drankje en heb je prachtig uitzicht op het Museumkwartier. Kamers zijn er vanaf 95 euro per nacht.

Genieten in Wenen

Hotspot

Wat begon als een sociaal project voor ouderen uit de buurt, groeide uit tot een hotspot. Bij Vollpension eet je door oma gebakken taarten in een fantastisch jaren zestig ingericht café. vollpension.

Lekkerbekken

In de kleine boekwinkel Babette’s staan tussen de kookboeken tafels en stoelen waar recepten uitgewisseld worden, koffie wordt gedronken of waar je Babbete’s zelfgemaakte lunch kan proeven. Een pareltje voor lekkerbekken.

Kunstwerk

Nadat het Weense bestuur de kademuren van de Donau vrijgaf aan graffitispuiters, is er een waar kunstwerk ontstaan. Wandel er langs en strijk neer bij een van de stadsstranden met ligstoelen aan de overzijde.

Taart!

Hotel Sacher zou de beste plek zijn om sachertorte te eten. Na het proeven van de donkere chocoladetaart, met een laagje abrikozenjam en ganache, durven we die stelling niet te betwisten. Het is de 6,50 euro per punt waard.

Lees ook: 48 uur in Tel Aviv

Doen in Wenen

Trappen!

Fietsgids Ace neemt ons tijdens een fietstocht mee naar de wijngaarden van Wenen, een half uurtje buiten de hoofdstad. Onder de indruk van ons Nederlandse tempo – „Jullie zijn de snelste fietsers die ik ooit heb gehad” – rijden we langs de Donau heuvelopwaarts. De laatste meters zijn zo steil dat we moeten lopen. Bovenaan wacht ons een heerlijke beloning: lokale wijn.

Fantasierijk

Hij wordt ook wel de Oostenrijkse Gaudi genoemd: kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser. Begin jaren tachtig werd het door hem ontworpen fantasierijke wooncomplex midden in de stad gebouwd. Op zijn minst goed voor een kleurrijke foto.

Uniek uitzicht

Eind negentiende eeuw werd het Weense ‘Riesenrad’ gebouwd. De antieke attractie draait nog steeds. Op 65 meter hoogte heb je een uniek uitzicht over de historische binnenstad. Kinderen betalen online 4,50 euro en volwassenen 9,50 euro.

Pronkzaal

Met meer dan 10 miljoen verzamelingsobjecten is de Oostenrijkse nationale bibliotheek in het paleizencomplex Hofburg de grootste van het land. De barokke pronkzaal van 20 meter hoog met het met fresco’s versierde plafond is een absoluut hoogtepunt. Ook zijn er verschillende musea aanwezig, zoals het Papyrusmuseum en het Literatuurmuseum, even verderop.

Zo kom je in Wenen

We vlogen in met easyJet vanaf Schiphol in minder dan twee uur naar Wenen. Vanaf luchthaven Schwechat bereik je gemakkelijk met de expresstrein het centrum van Wenen. In de stad zelf kom je gemakkelijk overal met de metro.

Tekst: Sophie Kluivers, VRIJ magazine