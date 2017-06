48 uur in Tel Aviv

Even een stedentrip naar Israël. Het lijkt een mijl op zeven. Toch ben je met een kleine 4,5 uur vliegen al in wereldstad Tel Aviv en er valt heel wat te ontdekken. Geen stad zo open en ontspannen als Tel Aviv, zo ondervond VRIJ magazine-verslaggever Lotte Gerritse.

Doen in Tel Aviv

Feesten

Tel Aviv staat bekend om zijn uitgebreide party- en gayscene. In de hele stad zijn veel leuke cafeetjes tot in de vroege uren open, maar wie echt flink wil feesten, moet naar The Block. In deze discotheek blazen de bekendste dj’s het dak eraf.

Fietsen

De perfecte manier om Tel Aviv te ontdekken, is op de fiets. Veel hotels hebben rijwielen te leen, maar ook op straat kun je met je creditcard een Tel-oFun-fiets huren. Voor 23 ILS (5,60 euro) kun je een uur fietsen en de fiets overal in de stad bij de verhuurpunten terugbrengen.

Strand

Goed of slecht weer, ga vooral naar het strand. Struin langs de promenade of huur een ligbed. Het water is vaak erg ruig, dus je kunt niet overal zwemmen, maar surfers vinden het hier te gek.

Slapen in Tel Aviv

Uitzicht op zee

Het Melody Hotel (****) heeft een rooftopbar met uitzicht over zee, alleen al daarom is dit een perfect hotel om bij te komen na een drukke dag in de stad. Van 16.00 tot 19.00 uur kun je ook genieten van een open bar met wat eten. De kamers zijn ruim en beschikken over een prima ligbad. Dit hotel leent gasten gratis fietsen uit.

Industrieel

Het Market House Hotel (****) heeft een industriële uitstraling van binnen. Vanuit hier loop je zo de Shuk Hapishpishim op of naar het oude centrum Jaffa. Vraag om een kamer met uitzicht over de vlooienmarkt en je kunt ’s ochtends onder het genot van een kopje koffie genieten van de marktkoopmannen die aan het opbouwen zijn.

Fantastisch ontbijt

Aan de prachtige Rotschild Boulevard staat het stijlvolle The Rothschild Hotel & Bistro. Hier kun je niet alleen prinsheerlijk slapen, maar ook een fantastisch ontbijt nuttigen. Pluspunt aan dit hotel is dat je meteen in het bruisende centrum van Tel Aviv bent. Op loopafstand bevinden zich het theater en leuke barretjes.

Shoppen in Tel Aviv

Vintage en vlooienmarkt

In een wereldstad als Tel Aviv hoort ook de vlooienmarkt, Shuk Hapishpishim in Hebreeuws, erbij. Elke dag stallen vooral oudere Israëliërs hun tweedehandsspullen op de Jaffa Flea Market. Er zijn hier niet alleen op straat stalletjes te vinden in de wijk die naast het oude centrum ligt, maar er zijn ook veel antiekwinkels die hun marktwaar verkopen.

Lekkernijen en bling

In de wijk Neve Tzedek zijn boetiekjes te over. De nieuwste mode hangt tussen sieradenwinkels en bakkerijen met lekkernijtjes. Bij Keren Wolf Jewelry & Accessores kun je terecht voor de mooiste sieraden. Het muntgroene winkeltje is niet te missen.

Smullen

In dezelfde wijk is Epicerie Fine te vinden. Je kunt hier heerlijke culinaire specialiteiten vinden. Goede flessen wijn, gerookte hammen, olijven en stokbroden. Alleen al door de gangpaden dwalen terwijl de geuren van de kruiden je tegemoet komen, is een feest.

Genieten in Tel Aviv

De lekkerste ijsjes

Het kan behoorlijk warm worden in Tel Aviv. IJssalon Anita La Mamma del Gelato (€€) heeft de beste ijsjes. Keuze uit vijftig verschillende smaken en zelfs voor veganisten valt er wat te kiezen. Als je geen trek hebt in ijs, kun je hier ook prima een kop koffie drinken.

Lekker hangen

Aan de Shalom Shabazi kun je bij het terras van Lulu Kitchen & Bar ’s ochtends een goede kop koffie bestellen of ’s middags neerstrijken voor een simpele lunch. Wie zin heeft om na het avondeten langer te blijven hangen, kan hier ook goed aan de wijn of cocktails.

Gemoedelijk

Tapasbar Vicky en Cristina (€€€) bevindt zich op het terrein van het oude treinstation van Tel Aviv en is in twee gebouwen verdeeld. Bij Vicky kun je gemoedelijk alle kleine Spaanse hapjes bestellen. Wie net even wat gezelliger wil zitten, neemt plaats aan de hoge tafels in Christina. Officieel alleen voor wijn, maar ook daar worden hapjes geserveerd. Het restaurant is populair bij zowel locals als toeristen, dus reserveren wordt aangeraden.

Humus & Hamburgers

Nederland heeft de Markthal en de Foodhallen, Tel Aviv heeft de Sarona Market. Humus, hamburgers, Vietnamese noodlesoep, pizza, je kunt het zo gek niet bedenken. Ook een goede plek om souvenirs te scoren.

Zo kom je in Tel Aviv

Tel Aviv is vanaf Amsterdam 4,5 uur vliegen met Easyjet en KLM. Met de trein ben je vanaf het vliegveld binnen 20 minuten in Tel Aviv. Een taxi kost ongeveer 135 shekel (30 euro). Bij aankomst op het vliegveld krijg je een visa on arrival.

Tekst: Lotte Gerritse, VRIJ magazine