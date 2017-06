48 uur in...Valencia

Valencia lijkt het ondergeschoven kindje van Spanje; toeristen kiezen doorgaans voor Madrid of Barcelona. Onterecht, vindt verslaggever Reza Bakhtali, want Valencia biedt zon, zee, strand, natuur, cultuur en natuurlijk paella! En je buitelt er niet over de toeristen heen.

Genieten in Valencia

Watertanden

Natuurlijk kun je in Valencia niet om de traditionele paella met konijn en kip heen! Aan het strand Playa de la Malvarrosa zit Casa Carmella, perfect voor de lunch.

Adres: Isabel de Villena 155

Luxe tapas

In Central Bar van sterrenkok Ricard Camarena eet je tapas met gastronomische twist. Gevestigd in de prachtige markthal Mercado Central. Open van ma. tot za.

Adres: Plaza Ciudad de Brujas

Lijfdrank

Voor een drankje kun je terecht in Café de las Horas. Superkitsch met spiegels, rozen en operamuziek. Bestel de lokale cocktail Agua de Valencia, waar je geheid gezellig van wordt...

Adres: C. Comte d'Almodóvar 1

Lokaal geliefd

Wie chique wil eten, boekt een tafel in Goya Gallery Restaurant, geliefd bij inwoners. Neem naast de paella ook de viskroketjes!

Adres: C/ Burriana, 3

Slapen in Valencia

Historisch modern

Voor mensen die van luxe houden, is het Caro Hotel (*****) in het centrum van Valencia een absolute aanrader. Gevestigd in een 19e-eeuws paleis, waar historische elementen zijn behouden en moderne design is toegevoegd. Geniet na een dag wandelen van een drankje in de zon op het terras.

Levendig

De ligging aan het levendige Plaza del Ayuntamineto, volgens sommigen het mooiste plein van Valencia, maakt Hostal Venecia (**) een uitstekende keuze. Het moderne, eenvoudige hotel bevindt zich op loopafstand van alle bezienswaardigheden en je vindt vele restaurants om de hoek.

Toplocatie

Wie van de hippe wijk Russafa en het park Jardín del Turia wil genieten, zit in Hotel Jardines del Turia (*) goed! De Stad van de Wetenschap en Kunsten is te voet makkelijk bereikbaar. Het hotel biedt moderne, kleine kamers en is dus perfect voor mensen die vooral van de stad willen genieten.

Shoppen in Valencia

Verborgen

Plaza Redonda (het ronde plein) is een uniek plein verborgen in de binnenstad van Valencia. Ontworpen in 1837 door Salvador Escrig Melchor en oorspronkelijk een plek waar vis en vlees werden verkocht. Tegenwoordig vind je er souvenirs en ambachtelijke werken, gemaakt door oudere dames en heren.

Adres: Plaza Redonda

Vintage

Voor kunst en vintagekleding moet je langs Kauf Vintage in de hippe wijk Ruzafa. Zowel trendvolgers als trendsetters zijn in deze boetiekwinkel aan het juiste adres.

Adres: Cadiz 38

Tot je erbij neervalt

Calle Colón biedt reguliere ketens, maar ook boetieks van Spaanse ontwerpers Purificación García en Armand Basi. Sla rechtsaf naar Calle de Jorge Juan voor een drankje in Mercado de Colón, een voormalige markthal met leuke bars en resto’s. Tip: neem er een heerlijk Spaans broodje bij Bocados Cafe. Hier tegenover winkel je overdekt in La Galería Jorge Juan, fijn bij hoge temperaturen.

Adres: Calle Colón / Calle de Jorge Juan

Doen in Valencia

Verfrissend

Valencia staat bekend om de verfrissende drank Horchata de Chufa, een melkachtig drankje, gemaakt van aardamandelen of tijgernoten, water en suiker. Nog lekkerder met een farton, een briochebroodje met suikerlaagje die je in je horchata dipt. Horchateria de Santa Catalina maakt al ruim 200 jaar deze traditionele drank: heerlijk na een wandeling bij 30 graden!

Adres: Plaza Santa Catalina 6

Beestenboel

Onlangs ging het ultramoderne Bioparc open. De dieren zitten niet in kleine kooien opgesloten, maar hebben de ruimte om te leven. Erg populair, dus koop je kaartje alvast online.

Adres: Av. Pío Baroja, 3

Sportief

Wat niet mag ontbreken, is een fietstocht door het centrum en langs de beroemde Turia Tuinen in de droge bedding van de omgelegde rivier de Turia. Bij Valencia Bikes boekten we een excursie met gids Renee die ons – in het Nederlands – alles vertelde over Valencia en haar boeiende geschiedenis.

Adres: Passeig de la Petxina, 32

Buitenaards

De Stad van Kunst en Wetenschap (7) is een must. Het indrukwekkende complex, ontworpen door Santiago Calatrava (geboren in Valencia) is omstreden. De bouw kostte vier keer meer dan beraamd: ruim 1 miljard euro. Dat maakt een wandeling door deze ’stad’ niet minder bijzonder: je waant je in een scifi-film.

Adres: Av. del Professor López Piñero 7

Zo kom je in Valencia

KLM vliegt dagelijks vanaf Schiphol in 2,5 uur naar Valencia. Vanaf het vliegveld bereik je het centrum met de metro of taxi (€20). Handig: Tourist Cards een ovchipkaart voor 24, 48 en 72 uur met voordeel en korting.

Tekst: Reza Bakhtali, VRIJ magazine